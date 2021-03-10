Ежегодная литературная премия в области медицины «Здравомыслие» объявляет о старте приёма заявок

Теле­ка­нал «Док­тор», Мини­стер­ство здра­во­охра­не­ния РФ, Мини­стер­ство нау­ки и выс­ше­го обра­зо­ва­ния РФ и меж­ду­на­род­ная сеть ауди­тор­ско-кон­сал­тин­го­вых фирм PwC начи­на­ет при­ём заявок на лите­ра­тур­ную пре­мию в обла­сти меди­ци­ны «Здра­во­мыс­лие». К уча­стию при­гла­ша­ют­ся авто­ры, пишу­щие на тему здо­ро­вья и здо­ро­во­го обра­за жиз­ни, о меди­цине и ее откры­ти­ях, о вра­чах и их пациентах.

В 2021 году меди­цин­ская книж­ная пре­мия «Здра­во­мыс­лие» прой­дет в тре­тий раз. Цель пре­мии – содей­ствие вра­чеб­ной прак­ти­ке, попу­ля­ри­за­ция основ меди­ци­ны и здо­ро­во­го обра­за жиз­ни. Её глав­ная мис­сия – дать воз­мож­ность авто­рам делить­ся сво­им опы­том, зна­ни­я­ми и уме­ни­я­ми, а чита­те­лю – узнать о полез­ных кни­гах о медицине.

«Попу­ля­ри­за­ция нау­ки — не про­сто про­све­ти­тель­ская мис­сия, важ­ная часть кото­рой отно­сит­ся к лите­ра­ту­ре. В совре­мен­ном мире это инстру­мент лич­ной инфор­ма­ци­он­ной без­опас­но­сти каж­до­го из нас. И это нагляд­но пока­за­ли собы­тия во вре­мя пан­де­мии Сovid-19. Что­бы высто­ять под лави­ной пото­ка инфор­ма­ции о виру­се, пре­па­ра­тах и вак­ци­нах нуж­на база, кото­рая поз­во­лит отли­чить под­лин­ные зна­ния от псев­до­на­уч­ных фей­ков и в резуль­та­те сохра­нить жизнь и здо­ро­вье. Поэто­му мы при­зы­ва­ем уче­ных, вра­чей, попу­ля­ри­за­то­ров нау­ки актив­нее делить­ся сво­им опы­том, а чита­те­лей выби­рать хоро­шие кни­ги», – Вале­рий Фаль­ков, министр нау­ки и выс­ше­го обра­зо­ва­ния РФ.

Выдви­гать рабо­ты на соис­ка­ние пре­мии могут авто­ры книг, книж­ные изда­тель­ства, чле­ны попе­чи­тель­ско­го сове­та, чле­ны жюри, а так­же про­фес­си­о­наль­ные меди­цин­ские и учеб­ные учре­жде­ния. В рам­ках пре­мии «Здра­во­мыс­лие» будут опре­де­ле­ны луч­шие оте­че­ствен­ные и зару­беж­ные авто­ры в сле­ду­ю­щих номинациях:

«Рецепт здо­ро­вья» – попу­ляр­ные кни­ги о здо­ро­вье и здо­ро­вом обра­зе жиз­ни на осно­ве лич­но­го или про­фес­си­о­наль­но­го опы­та, рас­счи­тан­ные на мас­со­вую аудиторию;

«Шаг впе­рёд» – кни­ги об исто­рии меди­цин­ской нау­ки, её воз­мож­но­стях и откры­ти­ях, осно­ван­ные на дока­за­тель­ной медицине;

«Эску­лап» – мему­а­ры и био­гра­фии врачей;

«Луч­шая идея кни­ги» ­– для спе­ци­а­ли­стов и бло­ге­ров, кото­рые про­па­ган­ди­ру­ют здо­ро­вый образ жиз­ни и высту­па­ют с иде­я­ми новых книг. Автор луч­шей идеи полу­чит воз­мож­ность опуб­ли­ко­вать кни­гу в изда­тель­стве БОМБОРА.

В состав экс­перт­но­го сове­та пре­мии вошли пред­ста­ви­те­ли меди­цин­ско­го сооб­ще­ства, средств мас­со­вой инфор­ма­ции и изда­тельств, кото­рые необ­хо­ди­мы для обес­пе­че­ния неза­ви­си­мой, про­фес­си­о­наль­ной оцен­ки соот­вет­ствия заяв­лен­ным номи­на­ци­ям, осу­ществ­ле­ния кон­тро­ля и обес­пе­че­ния про­зрач­но­сти пре­мии по отбо­ру произведений.

«Вот уже тре­тий год под­ряд пре­мия «Здра­во­мыс­лие» зани­ма­ет осо­бое место сре­ди про­ек­тов PwC. Меди­ци­на, меди­цин­ские работ­ни­ки и здра­во­охра­не­ние в целом за этот непро­стой год ста­ли одной из основ­ных тем в инфор­ма­ци­он­ном про­стран­стве все­го мира. Сего­дня, как нико­гда рань­ше, мы осо­зна­ем потреб­ность в каче­ствен­ной, надеж­ной, про­шед­шей не одну ста­дию про­ве­рок лите­ра­ту­ре о чело­ве­че­ском здо­ро­вье. Имен­но в этом и заклю­ча­ет­ся мис­сия пре­мии, и мы с парт­не­ра­ми при­ло­жим все уси­лия, что­бы ей соот­вет­ство­вать», – Игорь Лота­ков, управ­ля­ю­щий парт­нёр PwC в России.

При­ём заявок завер­шит­ся 31 мая 2021 года, далее все заяв­ки прой­дут оцен­ку на соот­вет­ствие тре­бо­ва­ни­ям пре­мии экс­перт­ным сове­том «Здра­во­мыс­лия».

«Мы ждем уве­ли­че­ние коли­че­ства заявок от авто­ров и соис­ка­те­лей пре­мии, ведь пан­де­мия Covid-19 ста­ла не толь­ко вызо­вом, но и источ­ни­ком новых зна­ний о виру­сах, вак­ци­нах и лекар­ствах. Наря­ду с гло­баль­ным науч­ным поис­ком, воз­рос инте­рес сре­ди паци­ен­тов к инфор­ма­ции о пра­виль­ном пита­нии, мета­бо­лиз­ме, имму­ни­те­те. Мы бла­го­да­рим Мини­стер­ство здра­во­охра­не­ния РФ за под­держ­ку лите­ра­то­ров и чита­те­лей и при­вет­ству­ем Мини­стер­ство нау­ки и выс­ше­го обра­зо­ва­ния, кото­рое в этом году вошло в состав соучре­ди­те­лей пре­мии. Люди хотят жить дол­го и управ­лять каче­ством сво­ей жиз­ни, а мы им в этом помо­га­ем», – Эве­ли­на Закам­ская, глав­ный редак­тор теле­ка­на­ла «Док­тор».

Вто­рой этап – народ­ное голо­со­ва­ние прой­дет на плат­фор­ме Crowdspace на офи­ци­аль­ном сай­те пре­мии «Здра­во­мыс­лие». По его резуль­та­там к 19-му сен­тяб­ря будет сфор­ми­ро­ван шорт-лист книг, допу­щен­ных к голо­со­ва­нию жюри. С 20 сен­тяб­ря по 10 октяб­ря жюри, в состав кото­ро­го вошли жур­на­ли­сты, пред­ста­ви­те­ли про­фес­си­о­наль­но­го меди­цин­ско­го сооб­ще­ства и обще­ствен­ные дея­те­ли, опре­де­лят побе­ди­те­лей пре­мии «Здра­во­мыс­лие» 2021 года.

Награж­де­ние побе­ди­те­лей пре­мии состо­ит­ся в октяб­ре на тор­же­ствен­ной цере­мо­нии в Москве.

Подроб­нее о пре­мии на сай­те: premiya.doc-tv.ru.

Для справ­ки:

Орга­ни­за­то­ра­ми пре­мии высту­пи­ли меж­ду­на­род­ная сеть ауди­тор­ско-кон­сал­тин­го­вых фирм PwC, Мини­стер­ство здра­во­охра­не­ния РФ, Мини­стер­ство нау­ки и выс­ше­го обра­зо­ва­ния РФ, обще­на­ци­о­наль­ный науч­но-попу­ляр­ный, позна­ва­тель­ный теле­ка­нал о меди­цине «Док­тор».

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