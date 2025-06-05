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ДомойМоскваПодвиг музейных хранителей в годы войны увековечили в Музее Победы

Подвиг музейных хранителей в годы войны увековечили в Музее Победы

editor
By editor
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музейные хранители
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Сотрудники ГМИИ им. А.С. Пушкина передали на вечное хранение в Музей Победы истории своих хранителей, которые в годы Великой Отечественной войны защищали и сохраняли культурные ценности страны. Архивные фотоснимки, биографии музейщиков и их воспоминания вошли во Всенародный исторический проект «Лица Победы». Торжественное мероприятие прошло 5 июня в рамках празднования года 80-летия Победы.

Истории для проекта «Лица Победы» были подготовлены в ходе исследования истории Пушкинского музея в военные годы заведующей отделом рукописей ГМИИ им. А.С. Пушкина кандидата исторических наук Натальи Александровой.

«Музейный фронт прошел буквально в залах музея, после той катастрофы, которая случилась в ночь на 14 октября 1941 года. Тогда в соседний по Волхонке дом попала фугасная бомба и огромной силы взрывная волна разрушила все три слоя наших стеклянных перекрытий, и вот эти аварийные работы по восстановлению музея были официально объявлены трудовым фронтом, и небольшой оставшийся коллектив был мобилизован на эти работы. Работы продолжались с 15 октября 1941 года по 25 января 1942 года. Огромный труд, тяжелый. Все это легло на плечи небольшого коллектива, немолодого, в основном женского. У нас на 1 августа осталось всего 13 научных сотрудников. И вот эта внутренняя убежденность наших коллег и преданность делу сохранили наш прекрасный музей», — поделилась Наталья Александрова.

Так, например, в Музее Победы теперь хранится биография с воспоминаниями искусствоведа, музейного работника, специалиста по французскому искусству и западноевропейской миниатюре, заслуженного работника культуры РСФСР Анны Замятиной. Из воспоминаний Анны Николаевны: «…Такие крупные лица, как “Давид”, “Франциск”… и кондотьеры, получили временно “однокомнатные квартиры” для защиты от дождя и снега. Но снегу в Музее было много. Угол Парфенона — бассейн, 13 зал — каток, Ассирийский [зал] — стеклянные [нрзб]… и всюду снег… На фронте уборки музея особенно отличились: постовая К.В. Васильева, Н.М. Лосева, Д.С. Либман, Н.Н. Водо. Их нужно себе представить в ватных брюках и куртках, платках, с лопатами в руках, сбрасывали снег из 8 зала прямо на Розовую лестницу. Учтите, Т[емпература] −13. . . −15 °С. Изморозь покрывает стены… и сверкает на солнце розовыми блестками мрамор, как в сказочном дворце».

В архив вошла история реставратора скульптуры и памятников декоративно-прикладного искусства, заслуженного работника культуры РСФСР Михаила Александровского. В 1941-1944 годах он обеспечивал сохранность эвакуированных в Новосибирск музейных ценностей. Также гости Музея Победы могут узнать о вкладе в сохранение культуры искусствоведа, археолога, специалиста по античному искусству, кандидата исторических наук Нины Лосевой. В августе 1942 года Нина Михайловна вместе с другими сотрудниками музея была призвана в лесопункт в село Фёдоровское Конаковского района Калининской (ныне Тверской) области, чтобы добыть дрова для музея.

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