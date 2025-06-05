Художественные вузы России представляют работы своих выпускников в Москве

В Выставочных залах Союза художников России состоялась открытие выставки дипломных работ выпускников крупнейших художественных вузов. Мероприятие проходит в рамках Всероссийской декады выпускников творческих вузов – культурно-просветительского проекта, который проводится Ассоциацией учебных заведений искусства и культуры, АНО «Новый век» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуетсяпри информационной поддержке ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Вниманию зрителей представлено творчество художников-выпускников Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств, Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИКа).

В церемонии открытия выставки приняли участие: директор Департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России Светлана Ермакова, председатель Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Андрей Ковальчук, ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, академик Российской академии образования, заслуженный работник культуры РФ Владимир Малышев, временно исполняющий обязанности ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, академик Российской академии художеств, профессор кафедры живописи и рисунка, народный художник РФ Вячеслав Желваков, вице-президент Российской академии художеств, ректор Московского государственного академического института им. В.И. Сурикова, народный художник РФ Анатолий Любавин.

На выставке гости смогут увидеть масштабные акварельные и масляные полотна, реконструкции костюмов и эскизы художественных решений к фильмам, балетам и операм, книжные иллюстрации, римскую и флорентийскую мозаику, витражи.