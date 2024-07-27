РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииЮФОПодводный арт-парк «Таврида» пополнился новыми арт-объектами

Подводный арт-парк «Таврида» пополнился новыми арт-объектами

editor
By editor
74
фигуры подводного арт-парка таврида

Амбициозный проект по расширению творческого пространства арт-кластера на прилегающую акваторию — подводный арт-парк «Таврида» — продолжает развиваться. Во время Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» под толщу воды опустили еще шесть фигур.

Одной из новых скульптур экспозиции подводного арт-парка «Таврида» стал арт-объект «Риф» в трех версиях. Его автор Екатерина Куликова из Красноярска — участница арт-школы образовательного заезда «Только в России», прошедшего в арт-кластере в 2023 году. Скульптура олицетворяет множество разнообразных живых существ, которые обитают в водах Черного моря и нуждаются в собственном доме. «Риф» из безопасного пластика и бетона станет новой точкой притяжения для подводных жителей.

На морское дно также опустили мини-копии арт-объектов «Ассоль» и «Человека, смотрящего в море», а также арт-объект «Земля предков» — созданный участником образовательной программы Академии, дизайнером Римом Шамсиным.

Первые скульптуры были установлены на дне Черного моря под Судаком в 2023 году. Все они спроектированы молодыми архитекторами, художниками, скульпторами и дизайнерами со всей России в рамках образовательных форматов, которые проводились в арт-кластере под кураторством профессионалов современной архитектуры и искусства. Сейчас в морской акватории вместе с новыми фигурами уже установлено 19 арт-объектов. Постепенно подводная коллекция будет пополняться новыми фигурами, инсталляциями и композициями. Выполненные в различных стилях и техниках, все фигуры подводного арт-парка связаны одной идеей — показать национальную идентичность нашей страны, ее историю и достижения, неповторимый культурный код и традиционные ценности.

Уже сейчас подводный арт-парк круглогодично является местом притяжения для туристов и дайверов. Его посещение бесплатно, а для погружения можно воспользоваться услугами партнерской организации. Во время Фестиваля молодого многонационального искусства она организует на пляже «Спортивный» дайвдвиж, где участники фестиваля смогут освоить морское пространство, вдохновиться глубинами Черного моря и увидеть арт-объекты первого в России подводного арт-парка.

Предыдущая статья
«Самый настоящий блокбастер»: START представил первый тизер чудо-сериала «Последний богатырь. Наследие»
Следующая статья
Мария Швецова снова в деле. Стартовали съёмки нового сезона «Тайн следствия»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru