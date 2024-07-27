Подводный арт-парк «Таврида» пополнился новыми арт-объектами

Амбициозный проект по расширению творческого пространства арт-кластера на прилегающую акваторию — подводный арт-парк «Таврида» — продолжает развиваться. Во время Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» под толщу воды опустили еще шесть фигур.

Одной из новых скульптур экспозиции подводного арт-парка «Таврида» стал арт-объект «Риф» в трех версиях. Его автор Екатерина Куликова из Красноярска — участница арт-школы образовательного заезда «Только в России», прошедшего в арт-кластере в 2023 году. Скульптура олицетворяет множество разнообразных живых существ, которые обитают в водах Черного моря и нуждаются в собственном доме. «Риф» из безопасного пластика и бетона станет новой точкой притяжения для подводных жителей.

На морское дно также опустили мини-копии арт-объектов «Ассоль» и «Человека, смотрящего в море», а также арт-объект «Земля предков» — созданный участником образовательной программы Академии, дизайнером Римом Шамсиным.

Первые скульптуры были установлены на дне Черного моря под Судаком в 2023 году. Все они спроектированы молодыми архитекторами, художниками, скульпторами и дизайнерами со всей России в рамках образовательных форматов, которые проводились в арт-кластере под кураторством профессионалов современной архитектуры и искусства. Сейчас в морской акватории вместе с новыми фигурами уже установлено 19 арт-объектов. Постепенно подводная коллекция будет пополняться новыми фигурами, инсталляциями и композициями. Выполненные в различных стилях и техниках, все фигуры подводного арт-парка связаны одной идеей — показать национальную идентичность нашей страны, ее историю и достижения, неповторимый культурный код и традиционные ценности.

Уже сейчас подводный арт-парк круглогодично является местом притяжения для туристов и дайверов. Его посещение бесплатно, а для погружения можно воспользоваться услугами партнерской организации. Во время Фестиваля молодого многонационального искусства она организует на пляже «Спортивный» дайвдвиж, где участники фестиваля смогут освоить морское пространство, вдохновиться глубинами Черного моря и увидеть арт-объекты первого в России подводного арт-парка.