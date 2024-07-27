«Таврида.АРТ» открыла крупнейшую на юге России студию кино, веб- и телепроизводства

ч26 июля в Крыму, в первый день Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», состоялось торжественное мероприятие по случаю завершения строительства первой очереди Студии «Юг.Кино». На мероприятии была презентована модель работы нового павильона, представители власти и крупные представители медиаиндустрии поздравили команду Студии с запуском.

«Завершение строительства первой очереди Студии «Юг.Кино» — это событие, которого мы все давно ждали. Наши выдающиеся режиссеры ехали в Крым за удивительными пейзажами, невероятной природой, но, пожалуй, больше все-таки за вдохновением. Что-то есть такое в Крыму кипящее, бурлящее. И если выбирать самое главное место для вдохновения, то это, конечно же, арт-кластер «Таврида». Не зря решением Президента это уже не только летние образовательные заезды и фестиваль, а ещё и круглогодичная Академия для творцов, через которую проходят десятки тысяч талантливых, творческих, ярких, неординарных людей со всей страны. Их энергия кипит здесь и уже превратилась в музыкальные произведения, мюзиклы, стихи, новые песни и фильмы, многие из которых задумывались здесь, создавались здесь и будут продолжать сниматься здесь», — выступил на мероприятии Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Я сегодня хотел бы отдать должное, конечно, всем, кто в этот проект вложил душу и сердце. Безусловно, огромная благодарность строителям и проектировщикам. Теперь очень важно вложить в проекты, которые будут сниматься в этой Студии, правильные смыслы и ценности. Я уверен, что для этого все условия созданы. И осталось только, наверное, самое сложное: талант молодых людей конвертировать в те произведения, которые бы и через сто лет в виде афиш висели бы здесь и радовали наше будущее — нашу молодежь, ради которой мы все это делаем», — добавил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Студия «Юг.Кино» на базе арт-кластера «Таврида» — новая точка притяжения российских и международных кинопроизводителей. Это крупнейший павильонный и натурный комплекс для съемок полного цикла любых медиапроектов, а также профессиональный хаб для съемок по всему югу России, в том числе в новых регионах.

Трехэтажный комплекс занимает территорию площадью 5000 м² и включает в себя три съемочных павильона, где будут проходить съемки, театральные постановки, кинопоказы и индустриальные мероприятия. В здании оборудованы монтажные, просмотровые, гримерные и костюмерные, а также фотостудия, комнаты компьютерной графики и звукозаписи. Все помещения оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Помимо этого, в дальнейших планах значится постройка вспомогательной инфраструктуры: цех по производству декораций, склады, административные и технические помещения и парк кинодекораций.

«Студия «Юг.Кино» — это павильонный комплекс площадью около 5000 квадратных метров. Он начнет активную работу с этого года. Уже имеются договоренности с продакшенами о съемках как минимум двух сериалов на площадках комплекса до конца года. Сегодня здесь, на сцене, стоит, конечно, не вся, но все же часть команды, которая так или иначе работала над тем, чтобы павильонный комплекс, а в будущем, мы надеемся, центр компетенций, появился в арт-кластере «Таврида». Эту команду можно назвать очень просто. Это команда Российской Федерации, потому что в ней есть и представители власти, и творцы, и строители, и продюсеры, и, в общем, люди из абсолютно разных индустрий», — рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Спикерами на торжественном завершении строительства первой очереди Студии «Юг.Кино» также стали генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Ирина Кивико, генеральный директор ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» Денис Аксенов, продюсер, основатель кинокомпании «Бабблгам Продакшн» (BBG Production) Андрей Кретов, продюсер Prospect Production Сергей Бородин, продюсер и генеральный директор «Всемирных русских студий» Юрий Сапронов, российский и узбекский киноактёр, режиссёр кино и телевидения, сценарист и продюсер Джахонгир Файзиев.

На мероприятии Государственным фондом кинофильмов РФ была представлена уникальная выставка коллекции плакатов «Национальные бренды БРИКС» к импортным фильмам, в том числе к тем, которые с успехом шли в советском прокате. В их числе афиши фильмов «Белое солнце пустыни», «Бродяга», «Весна молодой Азии», «Война и мир», «Волшебная лампа Аладдина». Вторая часть выставки состояла из ретроспективных афиш кинокартин, снятых в Крыму, среди которых такие шедевры, как «Человек-амфибия», «Алые паруса», «Три плюс два», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Представленные материалы обладают художественной и исторической ценностью.

В дни проведения фестиваля в Студии «Юг.Кино» пройдет серия кинопоказов, спектаклей и музыкальных перформансов. 26 июля съемочной группой была представлена первая серия сериала «Ландыши. Операция любовь» (проект создан при поддержке ИРИ), а в соседнем зале на театральной сцене прошел спектакль «Терская история». Будут представлены проекты «Национальность.ru» (создан при поддержке ИРИ), «Кому на Руси шить хорошо — 2» (создан при поддержке ИРИ), отреставрированное кино «Не болит голова у Дятла» (ФГБУК «Госфильмофонд») и спектакль — этно-хоррор «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Гостей ожидает эксклюзивная премьера фильма «Юг» (ОККО), показ фильма «Под двумя небесами», просмотр фильма «Июньская полынь» и встреча с его создателями, а также кинопоказ короткометражных фильмов от молодежных творческих сообществ арт-кластера «Таврида» и спектакль «Масторава».