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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Афинская школа»: В Туле представили персональный выставочный проект Романа Сакина

editor
By editor
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роман сакин - афинская школа

Роман Сакин. Афинская школа. Учебный класс. Коллекция Антона Козлова

Творческий индустриальный кластер «Октава» в Туле представил в своем выставочном пространстве тотальную инсталляцию Романа Сакина «Афинская школа» из коллекции Антона Козлова. Проект поддерживает московская галерея XL, предоставив на выставку дополнительные работы художника.

Проект «Афинская школа» был создан в 2015 году и впервые показан в галерее Марины Печерской. В текущий исторический момент проект Сакина приобретает особую актуальность: общество переживает период стремительных перемен, не позволяющий искать поддержки в мыслях о будущем — оно остается туманным и незримым. В разные исторические эпохи в такие моменты человеку свойственно опираться на представление о «золотом веке» человечества, сохраняющем представление о безусловных ценностях и высоких принципах гуманизма.

Художник, наследующий традициям московской концептуальной школы, каждый свой проект реализует как сложносочиненную систему, в которую оказываются включены продуманный визуальный ряд и подробно разработанное повествование. В эту авторскую систему художник с легкостью вовлекает зрителя: шаг за шагом узнавая правила «Афинской школы» он проживает собственный опыт возвращения к «золотому веку».

Основное учение школы Сакина, зашифрованное в произведении искусства, — это учение о пространстве и восприятии человеком пространства. Воссозданная на выставке афинская школа имеет 3 помещения: учебный класс, столовую и спальню.

В классе вместо парт традиционно используются песочницы, в которых можно чертить и устанавливать пространственные схемы. На стенах — таблицы с основными формулами учения. В столовой в тарелках на столе, оставленные учениками после обеда, скульптуры из костей. На стенах прекрасные образцы новой античности. В спальне — мистический розыгрыш учеников, которые во время «тихого часа» оставили вместо себя взлетающие с кроватей привидения, сделанные из простыней.

роман сакин - афинская школа

Роман Сакин. Афинская школа. Спальня. Коллекция Антона Козлова

роман сакин - афинская школа

Роман Сакин. Афинская школа. Столовая. Коллекция Антона Козлова

 

О коллекции Антона Козлова

Коллекция Антона Козлова, формирование которой началось весной 2019 года, представляет историю развития советского нонконформизма и современного российского искусства, охватывая период с 1957 года по настоящее время. На сегодняшний день коллекция насчитывает более тысячи работ порядка ста авторов, среди которых есть как признанные во всем мире художники, так и находящиеся в начале творческого пути. Определяющим фактором в выборе художников, принадлежащих разным поколениям и историческим эпохам, стала их способность чутко улавливать течение мирового художественного процесса, одновременно откликаясь на своеобразие российского контекста.

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