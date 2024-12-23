Поезд метро «Москва-2024» получил золотую награду корейского дизайн-конкурса

Поезд метро «Москва-2024» победил в престижном международном конкурсе Global Design iT Award (Южная Корея) в номинации «Промышленный дизайн» (категория награды – GOLD).

Дизайн-проект поезда разработан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ по заказу ТМХ – ведущего российского разработчика и производителя подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

Конкурс Global Design iT Award ежегодно собирает участников со всего мира. Его организатор – Ассоциация по промышленному дизайну Южной Кореи (KODIA). Студии представляют проекты в различных категориях, включая промышленный и графический дизайн, архитектуру и технологии.

В этом году в номинацию «Промышленный дизайн» было подано 80 заявок из Южной Кореи, США, Индии, Франции, Австрии и других стран. Жюри оценивало проекты по пяти критериям: инновационность, функциональность, экологичность, эстетичность, востребованность на рынке. Награды присуждаются в категориях GRAND, GOLD, SILVER, BRONZE.

Дизайн поезда «Москва-2024» — яркий, запоминающийся и футуристичный. Голосование за вариант отделки салона проходило на выставке «Московский транспорт», проходившей в столичном Манеже в 2023 году. Победил вариант в экостиле.

По сравнению с поездами предыдущих моделей, салон «Москвы-2024» за счет увеличения на 100 мм прохода стал просторнее и комфортнее. Сидения расширены на 30 мм – пассажирам на них удобно даже в зимней одежде. Разъемы для USB-зарядных устройств перенесены с диванов на поручни.

Материалы в интерьере приближены к натуральным. Изменена конструкция сидений, они стали более анатомическими, ткань — более прочной и износостойкой.

Для «Москвы-2024» это не первая международная награда, признанная профессионалами в области дизайна. В текущем году «Москва-2024» году получила серебряную награду международной премии A’Design Award 2024 в Италии в категории «Промышленный дизайн», а также стала победителем премии «Лучший промышленный дизайн России», заняв 1 место в категории «народное голосование» в номинации «Транспортный дизайн».