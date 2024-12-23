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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUКакая еда встречается в новогодней литературе  

Какая еда встречается в новогодней литературе  

editor
By editor
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новогодний стол
Видение праздничного новогоднего стола от нейросети

Новый год и Рождество занимают особое место и в русской, и в зарубежной литературе. Эти праздники связаны с определенными историями, символами и обычаями, включая традиции торжественного застолья. Аналитики программы лояльности «Х5 Клуб» и книжного сервиса Литрес изучили более 50 произведений русской и зарубежной литературы XIX–XX веков, чтобы узнать, какая еда и напитки встречаются в творчестве поэтов и писателей. Также эксперты выявили среди авторов любителей отметить праздник с размахом и составили литературные продуктовые корзины на Новый год и Рождество в странах писателей – традиционные столы России, Великобритании, США и Германии.

Всего в произведениях было упомянуто 244 продукта или блюда, из которых в топ-10 самых часто встречающихся вошли хлеб (288 раз), вино (148) и чай (145), а также орехи (125), гусь (118) и пироги (107). Упоминание орехов встретилось в основном в «Щелкунчике», а вина и гуся – в сказках братьев Гримм и романе «Серебряные коньки» Мэри Мейпс Додж. В рейтинг также вошли кофе (66), колбаса и лук (64), пиво (61). Кроме этого, в топ-20 продуктов попали: колбаса, пудинг, сало, вареники и галушки, а из напитков – кофе, водка и молоко. Своим появлением в рейтинге они обязаны произведениям Гоголя.

Традиционный новогодний напиток – шампанское – оказался только на 19 месте, его упомянули 38 раз, причем больше всего в одноименном рассказе Антона Чехова, большого любителя игристого вина, и в романе «Рождественские каникулы» Сомерсета Моэма. А что касается современных продуктов, которые часто ставят на новогодний стол, то они почти не встретились в произведениях: икру, мандарины, селёдку и винегрет упомянули только американские авторы – О. Генри и Мэри Мейпс Додж.

Больше всего про еду в контексте Рождества и Нового года писали зарубежные авторы. Самое сытное Рождество отмечали в новелле О. Генри «Дары волхвов», где упомянуто 122 продукта или блюда, причем наиболее часто в тексте встречались хлеб, лук и мясо. Далее следует Чарльз Диккенс с чаем, пудингом и гусем в топе – самыми традиционными английскими блюдами в праздничный сезон (всего упомянуто 84). На третьем месте оказался Сомерсет Моэм с «Рождественскими каникулами», где еда встречается 79 раз – личный список писателя возглавили кофе, шампанское и вино. А меньше всех о еде писал Ги де Мопассан – в рассказе «Рождественская сказка» перечисляются только хлеб, сок, суп и масло.

Всего в рамках исследования аналитики изучили произведения, посвященные Рождеству и Новому году, и произведения, в которых праздники просто упоминаются, 40 русских и зарубежных писателей и поэтов XIX–XX веков – от «Щелкунчика» Гофмана и «Рождественской песни» Чарльза Диккенса до «Ночи перед Рождеством» Николая Гоголя и «Мальчика у Христа на ёлке» Фёдора Достоевского.

Новогодние продуктовые корзины, составленные на основе художественной литературы

Русская литература

  • Кто: Гоголь, Достоевский, Островский, Чехов, Некрасов, Куприн, Горький, Шварц, Грин, Лесков, Андреев, Брюсов, Даль, Зощенко, Немирович-Данченко и другие.
  • Что: котлеты, хлеб, колбаса, сыр, горох, чечевица, галушки и вареники, пироги и блины, пряники и мёд, орехи и сухари, а также чай, молоко, шампанское, вино и водка.
  • Особенности: практически нет упоминаний горячих мясных блюд.
  • Стоимость: 3 231 руб.

Английская литература

  • Кто: Оскар Уайльд, Чарльз Диккенс, Сомерсет Моэм, Клайв Льюис, Артур Конан Дойл.
  • Что: ростбиф, гусь, индейка, рыба, английский пудинг, чай, пиво, вино и шампанское, кофе, яичница, бекон, хлеб.
  • Особенности: традиции застолья на Рождество не изменились в Англии со времен работы писателей.
  • Стоимость: 3 853 руб., не считая гуся.

Американская литература

  • Кто: Мэри Мейпс Додж, Лаймен Фрэнк Баум и О. Генри
  • Что: гусь, ростбиф, бифштекс, утка, кролик, сыр, орехи, фрукты, конфеты, шампанское, вино, кофе, молоко
  • Особенности: единственная страна, где не встречается чай в литературных произведениях о Рождестве.
  • Стоимость: 4 299 руб. не учитывая стоимость гуся.

Немецкая литература

  • Кто: Гофман, братья Гримм.
  • Что: пряники, конфеты, пироги, изюм, шоколад, яблоки, орехи, а также хлеб, сало, колбаса, пиво и вино.
  • Особенности: очень много сладостей, что обусловлено жанром произведений, а также нет шампанского.
  • Стоимость: 2 926 руб.
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