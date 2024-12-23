Какая еда встречается в новогодней литературе  

Новый год и Рождество занимают особое место и в русской, и в зарубежной литературе. Эти праздники связаны с определенными историями, символами и обычаями, включая традиции торжественного застолья. Аналитики программы лояльности «Х5 Клуб» и книжного сервиса Литрес изучили более 50 произведений русской и зарубежной литературы XIX–XX веков, чтобы узнать, какая еда и напитки встречаются в творчестве поэтов и писателей. Также эксперты выявили среди авторов любителей отметить праздник с размахом и составили литературные продуктовые корзины на Новый год и Рождество в странах писателей – традиционные столы России, Великобритании, США и Германии.

Всего в произведениях было упомянуто 244 продукта или блюда, из которых в топ-10 самых часто встречающихся вошли хлеб (288 раз), вино (148) и чай (145), а также орехи (125), гусь (118) и пироги (107). Упоминание орехов встретилось в основном в «Щелкунчике», а вина и гуся – в сказках братьев Гримм и романе «Серебряные коньки» Мэри Мейпс Додж. В рейтинг также вошли кофе (66), колбаса и лук (64), пиво (61). Кроме этого, в топ-20 продуктов попали: колбаса, пудинг, сало, вареники и галушки, а из напитков – кофе, водка и молоко. Своим появлением в рейтинге они обязаны произведениям Гоголя.

Традиционный новогодний напиток – шампанское – оказался только на 19 месте, его упомянули 38 раз, причем больше всего в одноименном рассказе Антона Чехова, большого любителя игристого вина, и в романе «Рождественские каникулы» Сомерсета Моэма. А что касается современных продуктов, которые часто ставят на новогодний стол, то они почти не встретились в произведениях: икру, мандарины, селёдку и винегрет упомянули только американские авторы – О. Генри и Мэри Мейпс Додж.

Больше всего про еду в контексте Рождества и Нового года писали зарубежные авторы. Самое сытное Рождество отмечали в новелле О. Генри «Дары волхвов», где упомянуто 122 продукта или блюда, причем наиболее часто в тексте встречались хлеб, лук и мясо. Далее следует Чарльз Диккенс с чаем, пудингом и гусем в топе – самыми традиционными английскими блюдами в праздничный сезон (всего упомянуто 84). На третьем месте оказался Сомерсет Моэм с «Рождественскими каникулами», где еда встречается 79 раз – личный список писателя возглавили кофе, шампанское и вино. А меньше всех о еде писал Ги де Мопассан – в рассказе «Рождественская сказка» перечисляются только хлеб, сок, суп и масло.

Всего в рамках исследования аналитики изучили произведения, посвященные Рождеству и Новому году, и произведения, в которых праздники просто упоминаются, 40 русских и зарубежных писателей и поэтов XIX–XX веков – от «Щелкунчика» Гофмана и «Рождественской песни» Чарльза Диккенса до «Ночи перед Рождеством» Николая Гоголя и «Мальчика у Христа на ёлке» Фёдора Достоевского.

Новогодние продуктовые корзины, составленные на основе художественной литературы

Русская литература

Кто : Гоголь, Достоевский, Островский, Чехов, Некрасов, Куприн, Горький, Шварц, Грин, Лесков, Андреев, Брюсов, Даль, Зощенко, Немирович-Данченко и другие.

: Гоголь, Достоевский, Островский, Чехов, Некрасов, Куприн, Горький, Шварц, Грин, Лесков, Андреев, Брюсов, Даль, Зощенко, Немирович-Данченко и другие. Что : котлеты, хлеб, колбаса, сыр, горох, чечевица, галушки и вареники, пироги и блины, пряники и мёд, орехи и сухари, а также чай, молоко, шампанское, вино и водка.

: котлеты, хлеб, колбаса, сыр, горох, чечевица, галушки и вареники, пироги и блины, пряники и мёд, орехи и сухари, а также чай, молоко, шампанское, вино и водка. Особенности : практически нет упоминаний горячих мясных блюд.

: практически нет упоминаний горячих мясных блюд. Стоимость: 3 231 руб.

Английская литература

Кто : Оскар Уайльд, Чарльз Диккенс, Сомерсет Моэм, Клайв Льюис, Артур Конан Дойл.

: Оскар Уайльд, Чарльз Диккенс, Сомерсет Моэм, Клайв Льюис, Артур Конан Дойл. Что : ростбиф, гусь, индейка, рыба, английский пудинг, чай, пиво, вино и шампанское, кофе, яичница, бекон, хлеб.

: ростбиф, гусь, индейка, рыба, английский пудинг, чай, пиво, вино и шампанское, кофе, яичница, бекон, хлеб. Особенности : традиции застолья на Рождество не изменились в Англии со времен работы писателей.

: традиции застолья на Рождество не изменились в Англии со времен работы писателей. Стоимость: 3 853 руб., не считая гуся.

Американская литература

Кто : Мэри Мейпс Додж, Лаймен Фрэнк Баум и О. Генри

: Мэри Мейпс Додж, Лаймен Фрэнк Баум и О. Генри Что : гусь, ростбиф, бифштекс, утка, кролик, сыр, орехи, фрукты, конфеты, шампанское, вино, кофе, молоко

: гусь, ростбиф, бифштекс, утка, кролик, сыр, орехи, фрукты, конфеты, шампанское, вино, кофе, молоко Особенности : единственная страна, где не встречается чай в литературных произведениях о Рождестве.

: единственная страна, где не встречается чай в литературных произведениях о Рождестве. Стоимость: 4 299 руб. не учитывая стоимость гуся.

Немецкая литература