Онлайн-кинотеатр «KION» меняет название на «КИОН»

Холдинг МТС Медиа, управляющий медийными бизнесами цифровой экосистемы Erion (бывшая экосистема МТС), анонсирует масштабный ребрендинг и с декабря начнет работать под новым брендом ON Медиа. Ребрендинг охватывает как сам холдинг, так и B2B-активы, производителей оригинального контента и медиасервисы в его составе. С 4 декабря медиахолдинг запускает единую медиаподписку «КИОН Топ», в которую войдет онлайн-кинотеатр «КИОН», стриминг «КИОН Музыка» с обширным выбором треков, точными рекомендациями и офлайн-режимом, и избранный каталог книжного сервиса «КИОН Строки».

В ходе ребрендинга онлайн-кинотеатр KION с 4 декабря будет называться «КИОН». Это естественный этап развития, чтобы быть ближе и понятнее каждому пользователю. Для зрителей изменения в названии не повлияют на доступ к любимому контенту и привычному функционалу.

Ребрендинг открывает новую главу развития стримингового сервиса МТС Музыка, который станет называться «КИОН Музыка». Смена названия органично продолжает непрерывный процесс модернизации продукта. В 2025 году произошли существенные технические обновления, улучшающие пользовательский опыт и подписчиков, и артистов, чьи треки представлены в обширном каталоге. На будущий год перед сервисом стоят амбициозные цели, в достижении которых поможет обширное обновление.

Обновит свое название и технологичный книжный сервис Строки, после масштабного ребрендинга он станет называться «КИОН Строки». В текущем году сервис уже осуществил важные обновления: открыл «магазин», где можно найти книги для поштучной покупки, заключил стратегические партнерства, предоставил доступ к originals от собственного издательства «Строки» для подписчиков онлайн-кинотеатра КИОН. Сейчас «КИОН Строки» активно развивают персональные рекомендации для пользователей, поддерживают формат EPUB3 с сохранением авторских стилей, анимаций и аудио прямо в тексте цифровой книги, а также издаёт новые оригинальные произведения российских и зарубежных авторов. В 2026 году сервис будет двигаться в сторону доступности и повышению узнаваемости бренда.

Подписные медиасервисы с начала этого года уже объединены с точки зрения операционного управления и продукта в кластере «КИОН», а с 4 декабря холдинг запускает единую медиаподписку «КИОН Топ». В нее войдет онлайн-кинотеатр «КИОН», «КИОН Музыка» с обширным выбором треков, точными рекомендациями и офлайн-режимом, который избавляет подписчиков от необходимости вручную скачивать треки, автоматически формируя плейлист на основе личных предпочтений для прослушивания без подключения к интернету, а также каталог сервиса «КИОН Строки» в light-версии, которая сможет помочь сформировать привычку к чтению и прослушиванию книг.

Ребрендинг затронет не только B2C-сервисы холдинга, но и его B2B-активы. Продюсерский центр KIONFILM, который занимается производством оригинальных фильмов и сериалов, с декабря будет называться «ON Студия», а музыкальная компания МТС Лейбл – «ON Лейбл». Продюсирование офлайн-мероприятий в компании МТС Live сосредоточится в продюсерском центре с новым названием «ON Шоу», который ранее не имел отдельного бренда. Продажа билетов консолидируется в сервисе Ticketland. В семействе B2B-сервисов остаются билетные системы «Базис» и Ticketscloud и сервис заказа еды и бронирования столиков Bartello.

«Главная цель холдинга – создавать контент и давать пользователю эмоции и впечатления везде, где бы он ни находился, онлайн и оффлайн. Новое название сочетает в себе суть нашего бизнеса, яркую эмоцию и впечатления, которые мы дарим, ведь ON – устойчивый символ включения, открытия и начала чего-то нового или уже известного. Наши корпоративные связи с экосистемой МТС неразрывны, но мы строим медиахолдинг с учетом нашего индустриального опыта, возможностей и потенциала. Объединяя, трансформируя наш бизнес, мы обновляем не только суть, но и название», — говорит Софья Митрофанова, генеральный директор ON Медиа.