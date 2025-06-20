VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Двери закрываются»: Настасья Самбурская выпустила трек, посвященный самоуважению

«Двери закрываются»: Настасья Самбурская выпустила трек, посвященный самоуважению

editor
By editor
48
настасья самбурская - анна каренина - двери закрываются
Фото предоставлено PR-сопровождением артиста

Состоялась долгожданная премьера нового сингла одной из самых ярких звезд русского шансона – Настасьи Самбурской. Композиция «Двери закрываются» мгновенно привлекает внимание не только характерным для артистки проникновенным вокалом, но и своей мощной смысловой нагрузкой, становясь настоящим гимном самоуважению, внутренней силе и решимости.

Этот релиз – яркое свидетельство творческого роста Настасьи Самбурской. Известная своими хитами, собирающими полные залы и миллионы просмотров в сети, многократная обладательница премии «Шансон года», артистка продолжает уверенно развиваться в рамках любимого жанра, находя новые грани для самовыражения.

«Двери закрываются» – гораздо больше, чем просто песня. Это символ личностной трансформации и твердости духа. В треке звучит четкое послание: пришло время оградить свою жизнь от токсичных влияний и людей, мешающих движению вперед. Это призыв к тому, чтобы ценить себя, свои границы и смело закрывать двери перед тем, что тянет вниз.

«Эта песня – про выбор в пользу себя, – комментирует Настасья Самбурская. – Про тот момент, когда понимаешь: пора перестать тратить силы на то, что не приносит счастья, и на тех, кто не ценит. Закрыть дверь – не значит сдаться, это значит открыть новую, ведущую к лучшему. Это гимн нашей внутренней силе и уважению к собственной жизни».

Тема, поднятая в песне, находит глубокий отклик, особенно среди женской аудитории. Самбурская, сосредоточенная на карьере, тонко и пронзительно поет о сложностях поиска искренних отношений в современном мире, о разочарованиях и встречах с «чудаками», которых не стоит впускать в свое сердце и жизнь. «Двери закрываются» становится источником силы и уверенности для тех, кто находится на пути к себе и ищет решимости идти своей дорогой.

Предыдущая статья
Российские государственные деятели и артисты озвучили письма с фронта для новой экспозиции Музея Победы

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru