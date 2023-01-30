Политехнический музей презентует книгу «600 лет часового дела России» и отреставрированную часовую станцию

Политехнический музей в рамках своей издательской программы выпустил книгу «600 лет часового дела России». Это событие совпало с появлением в его коллекции нового экспоната — часовой станции Центрального телеграфа, которая после трудоёмкой транспортировки в фондохранилище и реставрационных работ готова к экспонированию.

Книга «600 лет часового дела России» воссоздаёт историю российской хронометрии с XV века до наших дней, опираясь прежде всего на уникальную коллекцию Политехнического музея. Автор рассказывает о часовщиках-самоучках, казённых и частных часовых фабриках XVIII века, о торговых домах и кустарных промыслах XIX столетия, а также об истории становления советской часовой промышленности. Рассказ о солнечных и песочных часах, первых башенных часах, оригинальных механизмах, созданных российскими изобретателями разных эпох, сопровождается подробными иллюстрациями. Фотографии многих приборов из коллекции Политехнического музея публикуются впервые.

Одной из «героинь» книги стала электрочасовая станция, которая работала в здании Центрального телеграфа на Тверской с 1929 года. Изделие представляет собой шкаф-корпус из натурального дерева высотой два метра и длиной около четырёх метров. Внутри него располагаются так называемые первичные часы, импульсы от которых передавались другим часам в здании. Таким образом одно устройство в течение нескольких десятилетий обеспечивало точность времени во всех помещениях ведомства. Мощность станции была рассчитана на управление несколькими тысячами вторичных часов.

Уникальный предмет был передан в коллекцию Политехнического музея в 2021 году. Транспортировка из здания на Тверской стала для Политехнического самой масштабной операцией подобного рода с момента закрытия исторического здания музея на реконструкцию. Тогда вся коллекция экспонатов была перемещена с Новой площади в фондохранилище на территории Технополиса «Москва».

Перед транспортировкой сотрудники музея разобрали станцию и тщательно задокументировали расположение всех внутренних элементов. При этом обнаружилось, что устройство нуждается в реставрации. Работы по приведению станции в первоначальный вид заняли около полугода и были завершены в конце 2022 года. Теперь уникальное устройство заняло почётное место в обширной часовой коллекции музея.

Презентация состоится 2 февраля в 13:00 в фондохранилище Политехнического музея, расположенном в Технополисе «Москва» по адресу Волгоградский проспект, д. 42, стр. 5.

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