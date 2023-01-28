В издательстве «Азбука» вышел новый детектив Донато Карризи «Дом без воспоминаний»

Издательство «Азбука» выпустило новую детективную книгу итальянского писателя и сценариста Донато Карризи «Дом без воспоминаний». Новый хит автора впервые публикуется на русском языке и продолжает остросюжетный цикл о флорентийском психологе-гипнотерапевте Пьетро Джербере, начатый в предыдущем детективе Карризи «Дом голосов».

Дом без воспоминаний : роман / Донато Карризи ; [пер. с ит. А. Миролюбовой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 384 с. — (Звезды мирового детектива).

«Старая женщина каждое утро неизвестно почему просыпается в одно и то же время и едет в глухой лес, где однажды находит двенадцатилетнего мальчика. Мальчик жив и здоров, однако не в состоянии объяснить, что с ним произошло: он вообще не говорит. Единственный, кто может помочь, — Пьетро Джербер, флорентийский гипнотизер, специалист по работе с травмированными детьми. Джербер, еле переживший все, что выпало на его долю в романе «Дом голосов», берется за дело, голос к мальчику возвращается — и голос этот рассказывает чужую и очень страшную историю. Историю, случившуюся много лет назад; в ней были похищения, исчезновения, убийства, взрывы, а также орки — и ребенок, который заблудился во взрослом мире необъяснимой жути и так и не смог найти выход. Джербер слушает, постепенно погружаясь в кошмар, — а за ним наблюдает сказочник, хранитель сказок, от которых стынет кровь...»

Перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой.

«Шедевр. Мороз по коже». The Times

Донато Карризи — известный итальянский писатель и сценарист, специалист в области криминалистики и поведенческих наук, лауреат итальянской премии Bancarella (2009) и премии SNCF за европейский триллер (2011), автор бестселлеров, изданных в 24 странах. Три свои книги — «Девушка в тумане» (2017), «Девушка в лабиринте» (2019) и «Я — бездна» (2022) — Карризи экранизировал сам. Книги автора издаются в 24 странах, на сегодняшний день продано более 3 миллионов копий.

Будущий писатель родился 25 марта 1973 г. в коммуне Мартина-Франка, Италия. По образованию Карризи – специалист в области юриспруденции, криминологии и поведенческих наук. После учебы работал адвокатом, затем начал писать пьесы для театра, а также сценарии для кино и телевидения.

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