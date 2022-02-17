Политехнический музей проведёт бесплатные экскурсии по фондохранилищу и выставке об атомном реакторе ко Всемирному дню экскурсовода

Политехнический музей приглашает отметить Всемирный день экскурсовода на выставке «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир», которая расположилась в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. 22 февраля здесь пройдут бесплатные обзорные туры. А подписчиков страниц Политехнического музея в социальных сетях ждут тематические интерактивные рубрики и розыгрыш билетов на специальную экскурсию в Открытую коллекцию музея.

17 февраля на официальной странице Политехнического музея в Instagram стартует розыгрыш билетов на специальную экскурсию по Открытой коллекции, которая располагается в Технополисе «Москва». Здесь собраны все экспонаты фонда Политехнического музея, который формируется с 1872 года и насчитывает более 200 тысяч уникальных предметов и механизмов. В компании эксплейнеров — специалистов музея, которые не просто проводят экскурсии, но и объясняют сложные научные факты простым и понятным каждому гостю языком, посетители увидят единственный в мире сохранившийся русский автомобиль дореволюционной постройки «Руссо-Балт», самые интересные образцы телеграфных аппаратов, вычислительной техники, макеты космических скафандров, атомной бомбы, а также узнают, что общего у музея и действующего завода, какие силы перемещают предметы, пока никто не видит, как экспонаты попадали в музей раньше и как попадают сейчас.

Итоги конкурса будут подведены 18 февраля в 19:00. Победители отправятся на экскурсию 20 февраля в 17:00.

Кроме того, во Всемирный день экскурсовода — 21 февраля — подписчики Политехнического музея в соцсетях смогут узнать множество интересных фактов об экскурсионной деятельности музея и разобраться, чем отличается эксплейнер от гида.

В этот же день на YouTube-канале Политехнического музея появится видеоэкскурсия по выставке «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир» — её Политехнический музей проводит в партнёрстве с НИЦ «Курчатовский институт» и ВДНХ.

А вживую посетить экспозицию можно будет 22 февраля. В 19:00 и 20:00 пройдут два дополнительных сеанса обзорной экскурсии. Эксплейнеры Политеха расскажут о том, как рождался советский атомный проект и каково его значение для последующего развития промышленности и науки в стране и мире. Посетители смогут увидеть редкие документы, которые долгие годы были под грифом «совершенно секретно», приборы и инструменты учёных 1940-х годов, аппаратуру, которую использовала разведка, уникальные фотографии, личные вещи Курчатова и его коллег. Участие бесплатное. Для регистрации необходимо зайти на страницу выставки на сайте музея, выбрать программу «Обзорная экскурсия», дату 22 февраля и удобное время сеанса — в 19:00 или 20:00.

Также на выставке продолжают работу тематические туры. 26 февраля в 13:00 и 15:00, 2 и 10 марта в 19:00 пройдёт экскурсия «Свидание в Политехе: любовь на фоне реактора», 6 и 12 марта в 13:00 и 15:00 — интерактивная программа с научными экспериментами «Это вам не ядерная физика», 8 марта в 15:00 и 17:00 и 13 марта в 17:00 и 19:00 — экскурсия о вкладе женщин-учёных в развитие ядерной физики. О жизни и труде создателя первого в Евразии атомного реактора — академике Курчатове — смогут узнать гости на экскурсии 5 марта в 15:00, о научных достижениях его соратника Анатолия Александрова — 5 марта в 17:00.

Все туры проводятся бесплатно, по предварительной регистрации на сайте Политехнического музея. Рекомендуемый возраст: 12+

Кроме того, на выставке «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир» на постоянной основе проходят обзорные экскурсии для организованных школьных групп. Запись осуществляется через колл-центр Политехнического музея по телефону +7 (495) 780-60-27 или по электронной почте: visit@polytech.one.

Больше информации о выставке «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир» можно узнать на сайте Политехнического музея.

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