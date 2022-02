Центр творческих индустрий «Фабрика» и исследовательская группа APXIV представят проект «Digital AIR: going live»

18 февраля 2022 года Центр творческих индустрий «Фабрика» и исследовательская группа APXIV представят третий проект цифровой резиденции «Digital AIR» — «Digital AIR: going live».

В последние годы глобальная цифровизация врывается с головокружительной скоростью во все сферы повседневной жизни. Погружение в виртуальную реальность перестало быть привилегией геймеров. Цифровые и VR-технологии все больше применяются в самых различных областях, казалось бы, далеких от сферы информатики. Процесс распространения сетевого нетворкинга и коммуникационного разнообразия уже невозможно остановить. Социальная сеть (Social Web), особенно в виде виртуальных миров, открывает новые пространства для пользователя и новые возможности расширения собственной идентичности. Физическое присутствие более не является критерием исключения для участия в социальных процессах, а пребывание в метавселенной позволяет пользователю испытывать сенсорную стимуляцию на всех уровнях восприятия: визуальном, вестибулярном, аудитивном, тактильном и кинестетическом.

Художественный проект «Digital AIR: going live» является реакцией на активизацию цифровых систем, в которых доступность, а не присутствие определяет digital liveness/цифровую жизнь. «Digital AIR: going live» исследует пересечение и взаимодействие аналоговой и цифровой/виртуальной реальностей: Как машины считывают написанные человеком тексты, доступные в интернете и преобразуют их в синтетическую речь (machine tongue); Какой путь проходят в процессе цифровой обработки аудио- и видеоматериалы и предстают в виртуальном пространстве в виде «отпечатка» реальной личности (Anna ADC); каков интерактивный потенциал цифровых объектов (Irrlicht (ghostlight)); Как возникают и изменяются цифровые группы, представляющие собой автономный коллективный разум (Follow the fisch!); Кто или что определят возможность контроля в искусственно созданном мире (Times – 1); Как преобразуются материальные объекты в виртуальной реальности (Tiger 14, Gebanne: AIR, Architalk, YOU ARE HEARD II); Каков прогрессивный потенциал цифровой трансформации классического музыкального жанра (Circle).

Проект «Digital AIR: going live», под кураторством Ланы Новиковой и Франки Вальсэр и реализованный при художественно-технической поддержке Александра Мроса, будет представлен в виртуальном пространстве, в выставочных залах галереи Эдель Экстра в Нюрнберге и на территории Центра Творческих Индустрий (ЦТИ) Фабрика в Москве.

Проект откроется одновременно на всех трех площадках: 18 февраля 2022 в 19:00 (по Берлину). Ссылка на виртуальную часть проекта будет активна с момента открытия проекта. С помощью очков виртуальной реальности зрители смогут погрузиться в интерактивный опыт, соединяющий реальное и виртуальное.

