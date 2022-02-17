«Музей Московских стрельцов» приглашает на праздник Дня защитника Отечества

23 февраля 2022 года «Музей Московских стрельцов» приглашает присоединиться к празднованию Дня защитника Отечества. Этот день имеет особый смысл для каждого, кто помнит свою историю. Предлагаем всем вместе совершить путешествие в прошлое и узнать о героях и подвигах, совершенных 400 лет назад.

В этот день сотрудники музея подготовили для посетителей интересную программу:

12:00 — Интерактивная программа «Хитрости ратного дела». Вас встретит настоящий стрелец Фёдор Молодцов, который расскажет о первом регулярном войске Руси. Благодаря современному интерактивному формату экскурсии вы перенесетесь на 470 лет назад и познакомитесь с бытом и традиционными занятиями стрельцов в период царствования Ивана Грозного, Алексея Михайловича и Петра I. Завершит экскурсию мастер-класс по барабанному бою, зарядке мушкета, стрелецкому построению и основам владения стрелецким бердышом.

14:00 — Экскурсия по экспозиции «Служилые люди государства Московского» расскажет гостям музея о важной роли служилых людей в суровой борьбе с иноземными захватчиками, укреплении и расширении рубежей нашей Родины, достигшей тех территориальных пределов, которые определяют ее и в настоящее время. Кроме этого, вы узнаете все об особенностях организации ратного служения в разных районах Русского государства, торговых и дипломатических связях России со странами Западной Европы.

16:00 — Экскурсия «Русские землепроходцы: как Россия приросла Сибирью». Освоение Сибири – одна из самых значимых страниц в истории нашей страны. На экскурсии вы узнаете о защитниках Московского царства XVI века и экспедиции Ермака в Зауралье, совершённой 440 лет назад. Также расскажем много интересного о и региональных особенностях службы на Сибирских просторах.

Обладатели роскошной бороды 23 февраля смогут посетить музей БЕСПЛАТНО, а также военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты. Им потребуется лишь предъявить на кассе соответствующее удостоверение. Наличие бороды можно документально не подтверждать.

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