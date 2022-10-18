Полтонны краски и две тысячи метров стенных росписей

Всероссийский арт-проект «Контуры Культуры» подвёл итоги.

Napasio. Симфония дня и ночи

Художник Napasio за работой

Завершился пилотный сезон Всероссийского арт-проекта «Контуры Культуры», организатором которого выступает Московский продюсерский центр (Моспродюсер) при поддержке Департамента культуры города Москвы. Победители проекта создали 26 стенных росписей (муралов) и 9 арт-объектов на прилегающей территории 26 культурных учреждений Москвы. Для этого им понадобилось более 540 литров краски, 1876 баллончиков, 370 кистей и 650 метров скотча.

Open call проекта прошел весной этого года. Участие в нем приняли художники из 55 городов России, в числе которых Архангельск, Белгород, Великий Новгород, Екатеринбург, Красноярск и другие. Победителями стали представители десяти городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Иваново и других. Всего в рамках заявочной кампании художники прислали на суд жюри больше 500 эскизов. Отбор велся по двум направлениям: стрит-арт (стенные росписи в интерьерах общественных зданий) и паблик-арт в формате отдельно стоящих арт-объектов. Эксперты арт-индустрии выбрали 35 лучших — именно их победители проекта с июня по сентябрь наносили на стенные поверхности культурных центров и библиотек столицы.

— Каждый художник в своем авторском стиле создал уникальную роспись, которая не повторяет его предыдущих работ. В это было вложено много творчества, сил и времени — создание мурала или арт-объекта занимало у художников от 3 до 30 дней. В итоге уличное искусство стало яркой частью интерьеров культурных учреждений Москвы, гармонично преобразив их. А уже в скором времени благодаря приложению Моспродюсер все росписи будут преобразованы в AR – формате (дополненная реальность). Так проект обретет еще и формат цифровой галереи как на каждой отдельной площадке, так и в пространстве мобильного приложения. И в следующем году планируем запустить новый сезон проекта, — сказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Эскизы победителей адаптировали к каждому учреждению, учитывая его стилистику и направленность. Так, например, в культурном центре «Алые паруса» появилась фраза «Чудеса нужно делать своими руками» из одноименного произведения Александра Грина. Ее нанес вязью художник-каллиграф из Москвы Пан Задорожний.

Художник Пан Задорожний

Среди наиболее масштабных по площади реализации объектов стали Дом культуры «Восход», где благодаря московскому художнику Napasio появилась роспись «Симфония дня и ночи» размером 77 квадратных метров, а также Центральная библиотека № 251 в Зеленограде: здесь Настя Вокина из Санкт-Петербурга создала мурал размером 90 квадратных метров. С легкой руки художницы на стенах библиотеки появились яркие абстрактные персонажи. Дети включают воображение, пытаясь угадать кто перед ними, а взрослые ненадолго переносятся в детство.

Художник Настя Вокина и её работа в Центральной библиотеке № 251 г. Зеленограда

— Хотелось бы, чтобы посетители московских культурных учреждений видели больше современного искусства, в том числе и уличного. Мне нравится тенденция трансформации таких культурных учреждений в нечто стильное, современное, и очень круто, что идет интеграция искусства в общественные пространства — это самый верный путь. Таким образом привлекаются и художники, и новые посетители, — добавил художник, автор росписи в культурном центре «Щукино» Степан Краснов. Он создал мурал в стиле пуантилизм, который отсылает к живописи эпохи Возрождения.

Художник Степанов Краснов

Основой для арт-объектов стали элементы городской инфраструктуры, а именно стенды, стелы, вазоны, лавки и грузовые контейнеры. Благодаря росписями они обрели новый функционал и трансформировались в предметы современного искусства.

Росписи художников в рамках проекта также появились в культурных центрах «Строгино», «Москворечье», «Лира», «Зеленоград», в библиотеках №233, №249, №61 и других.

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