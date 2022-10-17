ADCR Awards 2022: российский клуб арт-директоров выбрал лучшие работы года

Российский профессиональный конкурс креатива, дизайна и рекламы ADCR Awards 2022 подводит итоги года. В этом году победителями признаны 56 проектов.

Статистика конкурсного сезона

Ключевая цель конкурса ADCR Awards – поддержка активности креаторов, которые развиваются на российском рынке. Внешний кризис не отразился на общем желании индустрии продемонстрировать собственные творческие ресурсы. В конкурсной программе приняли участие более 300 проектов от 80 агентств.

Итоги ADCR Awards 2022 в цифрах:

6 золотых наград;

15 серебряных наград;

35 бронзовых наград.

Александр Алексеев, президент Российского клуба арт-директоров, прокомментировал результаты конкурса: «Несмотря на трудный год, количество работ сократилось примерно на 100, до 337 проектов (столько же было в 2016 году). Все 6 золотых наград трудно дались, но выиграны по самому Гамбургскому счету. Заметны блестящие дуэты: банк Точка и SLAVA, КПП и Zebra Hero, музей Гараж и Charmer Design Unit, Jiffy и Shuka Design. Отметим 32 новых участника и 22 региональных агентства (всего на 2 меньше, чем год назад). Впервые мы награждаем тьюторов года Евгения Каширина и Александра Орехова, кураторов прекрасных студенческих проектов – шоколадный фестиваль плитка и BOOKLINE. Региональные таланты, локальные бренды, студенты и кураторы – генераторы роста и надежд на 2023 год, так интригующе заявленный в календаре, золотым призером Omsky».

Нововведением от оргкомитета стала специальная награда «Тьютор года», которая направлена на поощрение талантливых педагогов в креативном образовании. Первыми обладателями звания, благодаря высоким результатам студентов на конкурсе, стали:

Специальная номинация «Тьютор года»;

Школа Дизайна НИУ ВШЭ – Евгений Каширин, куратор направления «Коммуникационный дизайн»;

MADS – Александр Орехов, куратор курса «Концептуальное мышление: как придумывать идеи и выигрывать фестивали».

Вручение награды от лица профессионального сообщества — это возможность оказать содействие развитию рекламы и дизайна в России, а также рассказать о наиболее интересных проектах креативной индустрии.

По итогам конкурса будет издан креативный дайджест ADCR Awards 2022 (Trendbook) – отчетный сборник Российского клуба арт-директоров, который представит итог конкурсного сезона российскому креативному сообществу.

Все работы победителей представлены на официальном сайте.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.