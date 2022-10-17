ADCR Awards 2022: российский клуб арт-директоров выбрал лучшие работы года

Российский профессиональный конкурс креатива, дизайна и рекламы ADCR Awards 2022 подводит итоги года. В этом году победителями признаны 56 проектов.
Статистика конкурсного сезона
Ключевая цель конкурса ADCR Awards – поддержка активности креаторов, которые развиваются на российском рынке. Внешний кризис не отразился на общем желании индустрии продемонстрировать собственные творческие ресурсы. В конкурсной программе приняли участие более 300 проектов от 80 агентств.
Итоги ADCR Awards 2022 в цифрах:
- 6 золотых наград;
- 15 серебряных наград;
- 35 бронзовых наград.
Александр Алексеев, президент Российского клуба арт-директоров, прокомментировал результаты конкурса: «Несмотря на трудный год, количество работ сократилось примерно на 100, до 337 проектов (столько же было в 2016 году). Все 6 золотых наград трудно дались, но выиграны по самому Гамбургскому счету. Заметны блестящие дуэты: банк Точка и SLAVA, КПП и Zebra Hero, музей Гараж и Charmer Design Unit, Jiffy и Shuka Design. Отметим 32 новых участника и 22 региональных агентства (всего на 2 меньше, чем год назад). Впервые мы награждаем тьюторов года Евгения Каширина и Александра Орехова, кураторов прекрасных студенческих проектов – шоколадный фестиваль плитка и BOOKLINE. Региональные таланты, локальные бренды, студенты и кураторы – генераторы роста и надежд на 2023 год, так интригующе заявленный в календаре, золотым призером Omsky».
Нововведением от оргкомитета стала специальная награда «Тьютор года», которая направлена на поощрение талантливых педагогов в креативном образовании. Первыми обладателями звания, благодаря высоким результатам студентов на конкурсе, стали:
- Специальная номинация «Тьютор года»;
- Школа Дизайна НИУ ВШЭ – Евгений Каширин, куратор направления «Коммуникационный дизайн»;
- MADS – Александр Орехов, куратор курса «Концептуальное мышление: как придумывать идеи и выигрывать фестивали».
Вручение награды от лица профессионального сообщества — это возможность оказать содействие развитию рекламы и дизайна в России, а также рассказать о наиболее интересных проектах креативной индустрии.
По итогам конкурса будет издан креативный дайджест ADCR Awards 2022 (Trendbook) – отчетный сборник Российского клуба арт-директоров, который представит итог конкурсного сезона российскому креативному сообществу.
Все работы победителей представлены на официальном сайте.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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