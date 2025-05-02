Поп-артистка Леся Полищук продолжает наращивать аудиторию с новым синглом «Я тебя найду»

«Я тебя найду» – еще одна ода ностальгии от Леси Полищук, написанная совместно с Пашей Панамо. Артистка выпускает свой пятый сингл за 2025 год после выступлений на ЖАРА LITE и MUSIC BOX Party, а также вирального успеха предыдущего трека «Не будет лучше». Новая песня посвящена второй половинке артистки. В мелодичном треке она поет о том, что простое человеческое счастье таится не в успехе и деньгах.

Леся Полищук – поп-артистка и участница проекта Голос-10 в команде Леонида Агутина, начавшая свою музыкальную карьеру в 2020 году. Значительная аудитория пришла к артистке в 2024-м, когда видео на ее песню «Белая ночь» набрало почти 6 миллионов просмотров органически на YouTube, что многократно увеличило количество ее слушателей и на стриминговых сервисах. С тех пор Леся выпустила другой успешный хит «Только позови» и еще ряд радийных поп-треков с атмосферой 80-х, вызывающих легкое чувство ностальгии.