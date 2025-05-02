KAYA и Kagramanov выпустили совместный трек «Не все золото»

Про знакомство этих двух артистов можно сказать, что музыка их связала. Не имея профессионального танцевального бэкграунда, они оказались участниками проекта «Звездные танцы» на ТНТ. И благодаря силе воли, упорству и таланту блестяще проявили себя и стали финалистами проекта и большими друзьями.

Но музыка не могла закончиться последней серией танцев: теперь они делают все, чтобы танцевал каждый из нас! «Не все золото»: дуэт KAYA и Kagramanov специально выпускается в период майских праздников, чтобы стать саундтреком первых теплых солнечных лучей и отличного настроения.

Если вам нравятся энергичные, жизнерадостные треки с запоминающимся вокалом и современным продакшном, «Не все золото» точно займет свое место в вашем плейлисте. Ведь KAYA и Kagramanov доказали, что могут не только танцевать, но и создавать музыку, которая вызывает желание двигаться, отдыхать и радоваться жизни.