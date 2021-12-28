Портал «Узнай Москву» и группа компаний «ЛитРес» выпустили рождественский гид по мотивам русской классики

В канун Нового года и Рождества портал «Узнай Москву» совместно с проектом ЛитРес: Чтец (входит в группу компаний «ЛитРес»), в котором любой желающий может стать «голосом» книги, подготовили специальный литературный маршрут по столице с историческими сводками о главных центральных локациях и отрывками из произведений именитых русских классиков, которые тонко передают праздничное настроение и описывают убранство зимнего города. Чтобы прочувствовать волшебную атмосферу прошлых эпох, рекомендуем отправиться на экскурсию в сопровождении аудиогида, записанного участником проекта ЛитРес: Чтец Ильей Дементьевым. Экскурсию в аудиоформате можно найти в мобильном приложении «Узнай Москву».

Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи» приводит строки, которые в буквальном смысле мотивируют пешеходов начать путь по окрестностям нарядной столицы:

«Иди скорей — через это тебя в Новый год новое счастье ждет. И жена тоже на том настаивает — иди да иди: — Мое сердце, — говорит, — чувствует, что с этого наше новое счастье начинается. Я их послушался и пошел».

Маршрут начинается на Тверском Бульваре, старейшем и самом протяженном в Москве. Свое название он обрел в 1796 году, а его протяженность сегодня составляет 875 метров. В этом году главным украшением бульвара стал гигантский световой тоннель со светодиодными гирляндами, а дополняет его сияющая инсталляция «2022». Тверской бульвар в своем романе «Юнкера» описывал знаменитый русский писатель-реалист Александр Куприн: «Пробежал назад Тверской бульвар, с его нарядными освещенными особняками. Темный Пушкин на высоком цоколе задумчиво склонил свою курчавую голову. Напротив — широкая белая масса Страстного монастыря, а перед ней тесная биржа лихачей и парных «голубков». Снег скрипит под ногами у всех пешеходов…».

Маршрут продолжается на Тверской площади. В 1790 году после снова ветхих деревянных зданий владение напротив дома московских генерал-губернаторов было расчищено, а на его месте появился плац-парад — площадь для проведения военных парадов и развода караула. Дело было поручено архитектору М.Ф. Казакову. Сейчас же Тверская площадь выглядит совсем по-европейски, а ее центральным объектом является скульптурный памятник основателю города, первому суздальскому князю Юрию Долгорукому. К новогодним праздникам в этом году на площади установили большую светящуюся арку высотой более 60 метров, символизирующую театр «Эрмитаж». Праздничное настроение поддержат строки стихотворения «Ночь на Новый год» из цикла «Стихи о Прекрасной Даме» Александра Блока.

Еще одном пунктом маршрута станет Камергерский переулок, атмосферу которого отлично передает русский писатель и публицист Иван Шмелев в произведении «Рождество в Москве (Рассказ делового человека)». Пешеходов будут сопровождать слова автора о «золоченых мишках и орешках», «зеркально–сверкающих шариках из стекла и воска», «хвостатых кометах», «елочном брильянтине» и прочих рождественских радостях, что не дают оторвать от себя взор.

Во время прогулки обратите внимание на новогоднее убранство переулка. Его изюминкой стала 25-метровая сверкающая арка, которая напоминает находящийся рядом МХТ им. Чехова. Такую же можно увидеть Газетном переулке, расположенном поблизости.

Следующая точка маршрута — улица Рождественка. Она возникла в XIV веке как дорога к Рождественскому монастырю. Это одна из самых коротких улиц исторического центра Москвы. Как стрелка компаса, она проходит строго с юга на север. Рождественка выглядит очень нарядно. Традиционно улицу украшают тысячи сияющих гирлянд и снежинок.

Постоянство праздничной рутины точно отображено в очерках Ивана Гончарова Фрегат «Паллада»:

«С Новым годом! Как вы проводили старый и встретили Новый год? Как всегда: собрались, по обыкновению, танцевали, шумели, играли в карты, потом зевнули не раз, ожидая боя полночи, поймали наконец вожделенную минуту и взялись за бокалы — все одно, как пять, десять лет назад?».

Дальше пешеходам предлагается последовать на улицу Кузнецкий мост. На пути к точке назначения можно ознакомиться с отрывком из романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина», где описываются впечатляющие московские зимние пейзажи и даже звучат новогодние тосты в интерпретации литературных героев. Когда-то в этих местах располагалась слобода кузнецов, а через речку Неглинку существовал мост, который и получил соответствующее название — Кузнецкий. Долгие года мост был деревянным и неоднократно разрушался в период половодья. А в середине XVIII века на его месте построили мост из камня. Подъезды к нему превратились в улицу, которая получила такое же название.

Следующими пунктами по маршруту станут Театральная площадь и Красная Площадь, о которых также слагают строки известные классики. Пользователи познакомятся с историей местных праздничных гуляний, послушают о катании на коньках героев культового романа «Анна Каренина» Льва Толстого. О былых рождественских традициях поведает и рассказ Клавдии Лукашевич «Рождественский праздник», а скромное великолепие новогодней ели передаст отрывок из произведения «Детство Никиты» Алексея Толстого. Красная площадь во все времена была центром праздничных гуляний в Москве. Кстати, в XVI веке она называлась Троицкой, а традиция праздничного салюта на ней в новогоднюю ночь появилась при Петре I.

Завершится прогулка в Александровском саду. Александровские сады были разбиты в 1823 году по проекту архитектора О.В. Бове. Изначально они назывались Кремлевскими, а после коронации Александра II в 1856 году получили свое современное название. Сегодня это одно из любимых мест для прогулок у москвичей и гостей столицы. Органично здесь звучит фрагмент из книги «Лето Господне» Ивана Шмелева: «Сад — в глубоком снегу — светлеет, голубеет. Вот побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись галочки, проснулись; брызнуло розоватой пылью, березы позлатились, и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро праздника, — Рождество».

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