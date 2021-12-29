Самые волшебные каникулы для детей пройдут в парке «Сказка»

Целая неделя новогодних чудес и волшебства ждет детей в парке «Сказка» в Крылатском со 2 по 8 января. На каждый день каникул запланировано новое необыкновенное приключение с сюрпризами, подарками и, конечно, главными героями праздника — Дедом Морозом и Снегурочкой.

Все дни каникул с 16:00 до 19:00 в парке можно будет пообщаться с самым могущественным и добрым волшебником и его внучкой. В ежедневных прогулках по центральной площади компанию им составит также главный символ 2022 года — сильный и могущественный тигр.

На катке и у главной сцены можно будет повеселиться с помощниками Деды Мороза и Снегурочки, поводить хороводы, получить подарки, а также принять участие в захватывающем приключении.

2 января состоится «Новогоднее приключение со Снеговиком». Вместе с тигром и фьеками он устроит лыжный забег и проведет любимые конкурсы «Самый ловкий снеговик» и «Где нос снеговика?».

3 января объявляется «Днем исполнения желаний». В парке соберутся опытные маги и те, кто еще только учатся на волшебников, и все вместе зарядят заветные желания на исполнение со 100% гарантией.

4 января все гости приглашаются встретить «Новый год в Сказочном лесу». Проводником на волшебных дорожках станет Зайчик. Участникам предстоит пройти по следам таинственных зверей, спрятаться от вьюги и отгадать обитателей леса.

5 января будет разгадана «Тайна северного сияния». Белый мишка привезет из своей полярной пещеры диковинный подарок — настоящее северное сияние. Для того, чтобы оно засияло на московском небе, придется постараться всем участникам приключения.

6 января состоится «Охота на снежинки». Снежинка, главная гостья этого дня, спустится с облака, чтобы подарить всем детям настоящий снегопад радости.

На 7 января запланирована секретная миссия «Спасти рождество». Участникам приключения предстоит отыскать волшебные часы, которые спрятаны в одном из сказочных королевств, и решить главный вопрос — быть долгожданному празднику или нет.

8 января неделя новогодних чудес завершится «Праздником для Деда Мороза». После того, как добрый волшебник всю неделю будет радовать детей и родителей, наступит время устроить настоящий сюрприз и ему. Снегурочка и эльфы попросят всех друзей сделать для Дедушки Мороза незабываемый праздник.

Вход в парк бесплатный. Участие в программе бесплатное.

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