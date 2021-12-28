Останкинская башня засияла к Новому году

На Останкинской башне впервые запущен продолжительный праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки с использованием зенитных прожекторов. Праздничное шоу москвичи и гости столицы могут наблюдать ежевечерне по 9 января с 17:00 до 23:00 из множества точек Москвы! В ночь с 31 декабря на 1 января светодинамическое шоу на Останкинской башне будет украшать столицу до 01:00, а на медиафасаде появится праздничный видеоролик.

Возможность проведения светового шоу во всю высоту строения Останкинской башни появилась благодаря новой подсветке, установленной ровно год назад. Аналогов ее нет ни на одной башне мира – задействовано 550 различных источников света, способных менять цвет, формировать луч призмами, проецировать изображения, создавать яркие вспышки и движение луча в условиях низких температур. Сегодня это самое высокое расположение художественной подсветки в Европе.

Для тех, кто планирует визит на Останкинскую башню в канун новогодних праздников, 31 декабря Останкинская башня работает по сеансам с 10:00 до 15:00, 1 января будет закрыта, а со 2 января возобновит свою работу в прежнем ежедневном формате с сеансами для посещения с 10:00 до 22:00. Помимо посещения интерактивного мультимедийного комплекса, технического уровня с открытым балконом и смотровой площадки, у гостей Останкинской башни есть возможность побывать в высотных панорамных Кофейне и Кафе ресторанного комплекса «7 Небо» с вращающимися полами, лицезрея новогоднюю Москву с лучшей точки. Напоминаем, про приятное нововведение – при покупке билетов на официальном сайте Останкинской башни (www.tvtower.ru) действует скидка в 10 %. Подробности и полная информация о правилах посещения доступны на сайте Останкинской башни www.tvtower.ru.

Дополнительным приятным бонусом для посещения стало то, что до конца январских праздников на смотровой площадке Останкинской башни можно сделать видовые фотографии на троне Деда Мороза и отправить поздравления родным, близким или друзьям с помощью почтового ящика. А также сделать памятные фото на фоне установленной рядом с Экскурсионным корпусом Останкинской башни инсталляции – фирменной желтой рамки телеканала National Geographic, выбравшего Останкинскую башню одной из главных достопримечательностей России.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.