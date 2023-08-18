Порталу Архивно-библиотечного фонда ВДНХ исполнилось три года

17 августа портал Архивно-библиотечного фонда ВДНХ отметил три года с момента открытия. Благодаря этому ресурсу наградные документы, хранящиеся в архиве Выставки, стали общедоступными. Все желающие могут познакомиться с историей достижений, которую вела ВДНХ с момента своего основания в 1939 году и до 2014 года.

Идея создать онлайн-ресурс с общедоступной базой архивных наградных материалов появилась в 2019 году, в год 80-летия Выставки. На первом этапе, который стартовал в 2020 году, на портале было размещено почти 11,5 тыс. наградных постановлений с 1939 по 1991 год. В них упоминались около 63 тыс. организаций и более 1 млн человек.

Портал наградных материалов ВДНХ было решено открыть именно 17 августа, так как в этот день 85 лет назад вышло первое постановление о размещении в районе Останкино Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и начале подготовительных работ к ее строительству.

Сейчас на портале размещено почти 28,5 тыс. наградных постановлений с 1939 по 2014 год. В документах упоминаются около 112 тыс. организаций и более 2,2 млн человек. В них содержится информация о трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства, механизаторах, промышленниках, авиаконструкторах, атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и исследователях, когда-либо награждавшихся на ВДНХ за значимые достижения и передовые разработки.

Такие разделы портала, как «Фотоматериалы» и «Архивные статьи», посвящены жизни Выставки в разные годы, еще один раздел рассказывает о сотрудниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, это 750 человек. На странице отображается информация о дате рождения, боевом пути, ранениях и судьбе человека. В этих разделах размещено свыше 8 тысяч снимков и газетных материалов, которые отражают жизнь целой эпохи. Всего в Архивно-библиотечном фонде находится более полумиллиона фотографий.

А в 2023 году стартовал новый проект ВДНХ и Министерства обороны Российской Федерации. Онлайн-ресурсы «Архивно-библиотечный фонд ВДНХ» и «Память народа» теперь объединены перекрестными ссылками на страницы сотрудников Выставки, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Масштабный проект по оцифровке архивных документов реализован при поддержке Российского государственного архива экономики, а также благодаря помощи волонтеров, студентов, практикантов. В работе применялись современные высокотехнологичные решения, позволяющие распознавать текст с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время продолжаются работы по пополнению электронного архива новыми материалами, в том числе историческими фотографиями и фотографиями из личного архива лауреатов ВДНХ.

Всего с момента создания порта в Архивно-библиотечный фонд поступило 1157 обращений граждан и организаций по различным вопросам (подтверждение награждения, стажа работы на ВДНХ, поиск информации о родственниках).

Продолжая традиции: Золотой знак ВДНХ и программа привилегий

Традиция награждений возрождается на ВДНХ в наше время. В 2021 году была учреждена награда «Золотой знак ВДНХ». Получить ее можно за высокие достижения и вклад в развитие Выставки, в том числе за реализацию проектов в сфере спорта, досуга и сервиса, ландшафтно-парковой сфере, за применение передовых информационных технологий, инновационных решений, развивающих комфортное городское пространство.

В конце 2022 года на ВДНХ стартовала программа привилегий для награжденных медалями Выставки. Она позволяет бесплатно посещать собственные музейно-выставочные пространства и ряд музеев-резидентов. Уже рассмотрено свыше 300 заявлений, по которым награжденные получили персональные карты лауреата Выставки.

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