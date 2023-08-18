НОВЫЙ ХИТ ОТ POLINA И МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА «ЛЮБОВЬ У СЕРДЦА В РАБСТВЕ»

18 августа певица POLINA представила новую тонкую и чувственную работу, наполненную летним теплом и безудержной романтикой — песню на стихи Михаила Гуцериева «Любовь у сердца в рабстве». Музыкальным продюсером трека стал легендарный ChinKong (Владимир Чиняев).

В России POLINA получила известность в 2018 году после записанной с Димой Биланом песни «Пьяная любовь». Сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым началось в 2020 году с песни «Джанга». Она стала первой сольной песней POLINA, исполненной на русском языке.

Песня открывает нам историю взаимной симпатии, притяжения и страсти, а также любви, которая берёт наши сердца в плен, заставляя болеть предметом своего обожания.

У мечты твои глаза.

Случайная любовь — судьба.

Думала, что сильней,

Поняла, что я слабей.

«Моя любимая строчка в песне «Падаю вспять, Трудно дышать, И губ не оторвать» — она передаёт трепетное настроение, волнение, когда ты влюблён, попадаешь в рабство этой любви. Михаил Сафарбекович всегда пишет стихи, которые, так или иначе, становятся реальностью. Недавно я на себе испытала, что значит попасть «в рабство любви». Удивительно, но события в моей жизни совпали со стихами этой песни. Эти строчки заиграли совершенно новыми смыслами для меня», — рассказала POLINA.

Моя любовь у сердца в рабстве.

Целуй, твой поцелуй — лекарство.

Падаю вспять,

Трудно дышать,

И губ не оторвать

Ночами. Любовь,

Когда у сердца в рабстве.

Слушайте песню «Любовь у сердца в рабстве» в исполнении певицы Polina в эфире музыкальных радиостанций, а также на всех доступных цифровых площадках.

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