Лана ЛАЙТ: «Днём работаю юристом, а вечером танцую в кабаре»

Лана Лайт – танцовщица аутентичного джаза и хореограф московского джазового кабаре «Сказки на ночь» рассказала о том, может ли кабаре «прокормить» артистов, как работается в женском коллективе и почему фильм «Великий Гэтсби» весьма неплох для первого знакомства с эпохой джаза.

– Лана, как вы попали в кабаре, с чего началась ваша история?

– Если говорить в целом об истории моего участия в коллективах в стиле «кабаре начала ХХ-го века», то все началось в 2013 году, когда я попросилась в первый состав любительского кабаре, которое было создано в стилистике немецких Kabaret Verboten – артисты показывали все, что умели, но с флером винтажных кабаре начала 20-г века: танцевали чарльстон, силач поднимал гимнасток в воздух, восточная танцовщица глотала саблю, девушка раздевалась за огромными веерами, а конферансье эпатировал монологами «на грани дозволенного». Конечно же, я не была человеком с улицы, я всех знала, все мы вышли из одной московской танцевальной тусовки людей, увлекающихся танцами под джаз 20-40х годов прошлого века.

Состав менялся несколько лет, пока не сформировался костяк кабаре, тех, кто уже не представлял жизни без сцены, творческого процесса, гримерки, блесток и искрометного джаза. Сейчас практически каждый из тех активистов создал собственное кабаре или танцует сольно. Я танцую в Кабаре «Сказки на ночь» , которое было создано моей сестрой Ольгой Хаски.

– Помните свой первый сольный номер?

– Это был довольно необычный номер под названием «Побег из тюрьмы». Я «убегала» под музыку из кинофильма Чарли Чаплина, отбивая чечетку. У меня тогда еще была короткая стрижка «под мальчишку» и полосатое «тюремное» платьице.

– Кабаре – это ваш основной вид деятельности?

Я, как романтическая героиня из фильмов про гангстеров — днем работаю юристом, а вечером танцую в кабаре. К сожалению, творчество не всегда может прокормить.

Многие коллеги на работе знают о моей второй сущности и относятся к этому совершенно нормально, потому что это творческая реализация, которая должна быть в жизни каждого творческого человека. Кабаре – это не какое-то стыдное занятие, которое непременно имеет шлейф порочности, нет! Кабаре – это направление развития творческого коллектива, имеющее свои отличительные черты.

– У многих зрителей ассоциация с эпохой 20-х годов — фильм «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо. Как вы думаете, это хорошо?

– Я считаю, для начала неплохо. Этот фильм создает у всех зрителей ощущение праздника, погружает в эпоху джаза. Это хорошее начало для тех, кого может зацепить магия 20-х. Зацепившись, человек начинает «копать» и находит сокровища! Эта эпоха богата на знаковые события в мире музыки, она породила огромное количество великих джазменов и танцоров, не говоря уже о ключевом направлении ар-деко в искусстве.

– Что вас вдохновляет?

– Я сделала для себя интересное открытие – вдохновение можно прокачать. Когда долго не тренируешь мозг на раздумья в творческой области, то навык теряется, а вдохновение посещает все реже и реже. У меня был двухгодичный перерыв, когда я не танцевала и не создавала танцевальные номера для кабаре. После перерыва я долго раскачивалась, почти год меня не посещали идеи насчет сольных номеров, я даже не могла себе представить, чем я могу порадовать и удивить зрителя!

Теперь же меня может вдохновить многое! На общие танцевальные номера меня в основном вдохновляет музыка. Я уже второе десятилетие слушаю классический свинговый джаз, но не перестаю находить новые композиции, которые дают мне идеи танцевальных номеров. Основной признак того, что я словила вдохновение — это мысль «я непременно хочу под это танцевать!», которая появляется при первом прослушивании и заставляет нажимать на «повтор» раз за разом, пока в голове не запляшут человечки.

Для сольных номеров вдохновением может послужить многое: истории из прошлого, любовный опыт, чужие номера, которые навевают собственную идею, интересная хореография, которую хочется разобрать на кусочки и создать что-то свое…

Вообще очень сложно говорить про вдохновение… Оно из категории необъяснимых вещей.

– Как вы создаете номера, с чего всё обычно начинается?

– Это долгий и кропотливый процесс, который начинается как раз с вдохновения. Если отталкиваешься от появившейся идеи номера, то следующий шаг – найти музыку, потом придумать костюм, затем развить идею, разложить ее по музыке в голове. Зачастую весь описанный процесс занимает 1-2 месяца до того, как я начинаю претворять номер в жизнь, то есть начать делать костюм и придумывать хореографию.

– В кабаре «Сказки на ночь» есть каноны, которых необходимо придерживаться при создании номеров, или вы абсолютно свободны в своём творчестве?

– Да, 90% номеров должны быть выдержаны в стилистике 20-40х годов прошлого века, что также касается и музыкального оформления. Конечно, не обязательно брать нафталиновый джаз с пластинок, но нужно чтобы номер в целом отсылал зрителя к нужной эпохе. У нас есть много номеров под neo-swing, а также современные джазовые аранжировки, есть «бродвейский джаз» в стиле фильмов «Кабаре» и «Чикаго». Номера, которые полностью выбиваются из концепции, иногда создаются, но мы удачно вписываем их в общую канву.

– Легко ли работать в абсолютно женском коллективе?

– На мой взгляд, понятие «женский коллектив» очень стереотипно. В коллективе все зависит от людей. В нашем Кабаре собрались очень адекватные девушки, без непомерной гордыни, аккуратные на слова, заботящиеся друг о друге. Все мы чутко относимся не только к своим собственным номерам, но и ко всем другим в шоу. Мы причесываем, красим и одеваем друг друга, стремясь сделать это как будто делаем для самой себя. Мы слушаем и слышим друг друга, учитываем все мнения и не боимся говорить о том, что не нравится, но при этом аккуратно подбирая слова, стараясь не задеть творческую сущность коллеги. Просто мы делаем любимое дело, каждый наш номер – это общий номер, в который каждая из нас вкладывает душу и переживает как за свой собственный.

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