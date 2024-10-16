«Послание к человеку» наградит легенду мирового кино Артавазда Пелешяна

Приз за вклад в мировое киноискусство будет вручен на 34-м МКФ «Послание к человеку» выдающемуся режиссеру, легенде мирового кино Артавазду Пелешяну.
Критики называют Пелешяна «человеком, перепридумавшим законы кино, элементарной частицей кинематографа, какими были Дзига Вертов и Сергей Эйзенштейн».
Среди поклонников кино Пелешяна — Фрэнсис Форд Коппола и Жан-Люк Годар, Годфри Реджио и Андрей Ужица, певица Патти Смит, философ Поль Вирильо, фотограф Раймон Депардон.
Приз за вклад в мировое киноискусство будет вручен Артавазду Пелешяну на Церемонии награждения 34-го МКФ «Послание к человеку».