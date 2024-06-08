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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Виктор Апухтин стал участником Третьей ярмарки современного искусства 1703

editor
By editor
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виктор апухтин - 1703 санкт-петербург

Виктор Апухтин стал участником Третьей ярмарки современного искусства 1703, которая открылась в Санкт-Петербурге в Центральном выставочном зале «Манеж».

В экспозиции представлены галереи из России, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Экспозиция ярмарки разбита на четыре секции: «Основа», «Алгоритм», «Проект» и «Материал», что, по задумке организаторов, должно гармонизировать пространство. В их числе участников — мэтры арт-рынка: Triumph gallery, pop/off/art, Lumiere Gallery, КультПроект, Е.К.АртБюро, DiDi Gallery и многие другие.

Проект Виктора Апухтина был представлен в рамках лекционной программы ярмарки.

галина мерзликина - виктор апухтин

«Изобразительное искусство — это действие в театре жизни», рассказал в своем выступлении Виктор Апухтин. «Я так вижу» — это поэтическое высказывание известного узбекского художника Виктора Апухтина на тему любви и путешествия к себе. Через искусство мы изучаем мир и расширяемся, совершая самое главное путешествие в жизни, путешествие к самому себе. Иллюстратор — интеллектуал, визионер, интерпретирующий произведение. Зритель, изучая рисунок попадает в «театр», досматривает, дорисовывает, додумывает произведение, ищет смыслы и делает выводы. Проект «Я так вижу» начался в Ташкенте, как история любви к миру, продолжился в Самарканде, вселенской любовью, а сейчас в Санкт-Петербурге Виктор Апухтин рассказывает о поиске себя», – говорит о трансформации проекта Галина Мерзликина.

елена пешкова - виктор апухтин

Историю ученика и учителя — устоза продолжает Елена Пешкова, вновь задаваясь вопросом о истинном искусстве.

В рамках лектория ярмарки «1703» прошла лекция и мастер-класс Виктора Апухтина, где был затронут вопрос самоидентичности, а подпись человека рассматривалась как автопортрет, на котором изображено ощущение себя, отношение к успеху, деньгам и самореализации. Каждая линия подписи говорит о подсознательных установках и контролируя этот «рисунок» можно создать свою маску, скорректировать свою историю, сыграть главную роль в своем театре.

Виктора Апухтина, художника и философа из Узбекистана, хорошо знают в России, его работы хранятся в лучших музеях, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей Востока, Государственный музей А.С. Пушкина и другие.

Кураторы проекта: Галина Мерзликина, искусствовед, куратор, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни», вице-президент Фонда Константина Коровина, основатель Гала арт бюро; Елена Пешкова — художник, куратор, президент Фонда Константина Коровина, основатель арт объединения «Высота», руководитель Гала арт бюро (Узбекистан); Джахонгир Темирходжаев, куратор, начальник отдела Государственного музея Искусств Узбекистана.

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