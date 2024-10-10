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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойСанкт-ПетербургМеждународный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил состав жюри

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил состав жюри

editor
By editor
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послание к человеку - рисунок

Пока зрители ведут обратный отсчет до старта смотра, «Послание» объявляет состав Жюри 34-го фестиваля.

Кропотливо собранные командой, пять составов жюри этого года включают в себя профессионалов кино и искусства со всего мира. Оценивать конкурсную программу приедут участники и призеры мировых смотров первой величины.

«Все коллеги по профессии знают, что собирать жюри для международного фестиваля сейчас особенно непросто. Но фестиваль “Послание к человеку”, как в прошлом, так и теперь уверен в том, что мировая культура неделима, это единый организм, для которого необходимы разные его части. Мы благодарны коллегам из разных стран мира, которые согласились работать в жюри 34-го “Послания к человеку”, за то, что они разделяют с нами эту убежденность», – говорит программный директор фестиваля Михаил Ратгауз.

В Жюри Международного конкурса входят призер Венецианского фестиваля непальский режиссер Мин Бааудур Бам; призер IDFA и Сан-Себастьяна аргентинский режиссер Мартин Бенчимоль; сербский режиссер, продюсер, отборщик Локарно, участник Каннского и Венецианского смотров Стефан Иванчич; молодой экспериментатор с мировой известностью, участник МКФ в Берлине, Торонто и Нью-Йорке турецкий режиссер Бурак Чевик. Россию в жюри Международного конкурса будет представлять известный художник по костюмам, лауреат Национальной кинематографической премии «Ника» Надежда Васильева.

В Жюри Национального конкурса входят призер Локарно и Канн режиссер Дарежан Омирбаев, отборщик крупнейших фестивалей мира Алена Шумакова, российский режиссер, победитель «Кинотавра» Николай Хомерики.

Оценивать Конкурс экспериментальных фильмов In Silico будут художник Керим Рагимов, философ Михаил Куртов и режиссер Женя Корчагина.

В состав Жюри прессы вошли писатель, сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Роберт Гараев, главный редактор журнала Собака.ru Яна Милорадовская и шеф-редактор Кинопоиска Филипп Миронов.

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