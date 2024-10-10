Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил состав жюри

Пока зрители ведут обратный отсчет до старта смотра, «Послание» объявляет состав Жюри 34-го фестиваля.

Кропотливо собранные командой, пять составов жюри этого года включают в себя профессионалов кино и искусства со всего мира. Оценивать конкурсную программу приедут участники и призеры мировых смотров первой величины.

«Все коллеги по профессии знают, что собирать жюри для международного фестиваля сейчас особенно непросто. Но фестиваль “Послание к человеку”, как в прошлом, так и теперь уверен в том, что мировая культура неделима, это единый организм, для которого необходимы разные его части. Мы благодарны коллегам из разных стран мира, которые согласились работать в жюри 34-го “Послания к человеку”, за то, что они разделяют с нами эту убежденность», – говорит программный директор фестиваля Михаил Ратгауз.

В Жюри Международного конкурса входят призер Венецианского фестиваля непальский режиссер Мин Бааудур Бам; призер IDFA и Сан-Себастьяна аргентинский режиссер Мартин Бенчимоль; сербский режиссер, продюсер, отборщик Локарно, участник Каннского и Венецианского смотров Стефан Иванчич; молодой экспериментатор с мировой известностью, участник МКФ в Берлине, Торонто и Нью-Йорке турецкий режиссер Бурак Чевик. Россию в жюри Международного конкурса будет представлять известный художник по костюмам, лауреат Национальной кинематографической премии «Ника» Надежда Васильева.

В Жюри Национального конкурса входят призер Локарно и Канн режиссер Дарежан Омирбаев, отборщик крупнейших фестивалей мира Алена Шумакова, российский режиссер, победитель «Кинотавра» Николай Хомерики.

Оценивать Конкурс экспериментальных фильмов In Silico будут художник Керим Рагимов, философ Михаил Куртов и режиссер Женя Корчагина.

В состав Жюри прессы вошли писатель, сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Роберт Гараев, главный редактор журнала Собака.ru Яна Милорадовская и шеф-редактор Кинопоиска Филипп Миронов.