После ослабления ограничений оборот учреждений культуры Москвы вырос более чем на 37%

После ослаб­ле­ния 22 янва­ря 2021 года тре­бо­ва­ний к уров­ню запол­ня­е­мо­сти кино­за­лов и теат­ров и повы­ше­ния лими­та до 50%, обо­рот учре­жде­ний куль­ту­ры демон­стри­ру­ет устой­чи­вые тем­пы вос­ста­нов­ле­ния. За два меся­ца обо­рот теат­ров, кино­те­ат­ров, кон­церт­ных залов вырос на 37,1 %, сооб­щил заме­сти­тель Мэра Моск­вы по вопро­сам эко­но­ми­че­ской поли­ти­ки и иму­ще­ствен­но-земель­ных отно­ше­ний Вла­ди­мир Ефимов.

«В пер­вые выход­ные после ослаб­ле­ния огра­ни­че­ний обо­рот отрас­ли вырос на 24%, до 101,6 млн руб­лей, а к выход­ным 20–21 мар­та выруч­ка соста­ви­ла уже 139,4 млн руб­лей — это на 37,1% выше, чем в пер­вые выход­ные после смяг­че­ния огра­ни­че­ний. За два меся­ца, с 23 янва­ря по 23 мар­та, общий обо­рот теат­ров, кон­церт­ных залов и дру­гих учре­жде­ний куль­ту­ры соста­вил 4,6 млрд руб­лей, или 71,5% от ана­ло­гич­но­го пери­о­да про­шло­го года», — сооб­щил заме­сти­тель мэра.

На фоне смяг­че­ния огра­ни­че­ний и роста чис­ла пре­мьер­ных пока­зов на боль­шом экране сто­лич­ные кино­те­ат­ры так­же вос­ста­нав­ли­ва­ют свои обо­ро­ты, наи­боль­ший рост обо­ро­тов был зафик­си­ро­ван в кон­це янва­ря и про­дол­жа­ет­ся в тече­ние двух послед­них месяцев.

«В пер­вый уикенд после ослаб­ле­ния огра­ни­че­ний, 23–24 янва­ря, обо­рот кино­те­ат­ров вырос по срав­нен­ною с преды­ду­щи­ми выход­ны­ми сра­зу почти на треть, до 83,6 млн руб­лей, а за выход­ные 20–21 мар­та соста­вил 84,7 млн руб­лей, при­ба­вив еще 1,3% к пока­за­те­лям пер­вых выход­ных после уве­ли­че­ния лими­та посе­ще­ния. За два меся­ца с момен­та смяг­че­ния огра­ни­че­ний выруч­ка кино­те­ат­ров соста­ви­ла 1,6 млрд руб­лей, то есть вос­ста­но­ви­лась на 75,7%», — под­черк­нул он. отме­тил министр Пра­ви­тель­ства Моск­вы, гла­ва депар­та­мен­та эко­но­ми­че­ской поли­ти­ки и раз­ви­тия горо­да Кирилл Пуртов.

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