400 специалистов ДК Подмосковья приняли участие в обучающем семинаре

В Мытищинском дворце культуры «Яуза» 31 марта состоялся семинар-практикум на тему «Актуальные методы и проблемы эффективного развития КДУ Московской области» для руководителей органов управления культуры и директоров культурно-досуговых учреждений. В семинаре участвовали более 400 специалистов из 62 муниципальных образований Московской области.
Молодые руководители поделились с участниками семинара современными методами работы.
Спикерами на семинаре выступили представители Министерства культуры Московской области:
- Олег Дядьков, начальник Управления развития инфраструктуры и аналитической работы;
- Роман Ломаев, заведующий отделом аналитики и сопровождения региональных проектов Управления развития инфраструктуры и аналитической работы;
- Марина Жирнова, заведующий отделом народного творчества.
- Своим опытом поделились и руководители КДУ города Мытищи:
- Наталья Егорочкина, директор МДК «Яуза»;
- Илья Василевский, директор ЦКД «Марфино».