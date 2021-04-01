400 специалистов ДК Подмосковья приняли участие в обучающем семинаре

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В Мыти­щин­ском двор­це куль­ту­ры «Яуза» 31 мар­та состо­ял­ся семи­нар-прак­ти­кум на тему «Акту­аль­ные мето­ды и про­бле­мы эффек­тив­но­го раз­ви­тия КДУ Мос­ков­ской обла­сти» для руко­во­ди­те­лей орга­нов управ­ле­ния куль­ту­ры и дирек­то­ров куль­тур­но-досу­го­вых учре­жде­ний. В семи­на­ре участ­во­ва­ли более 400 спе­ци­а­ли­стов из 62 муни­ци­паль­ных обра­зо­ва­ний Мос­ков­ской области. 

Моло­дые руко­во­ди­те­ли поде­ли­лись с участ­ни­ка­ми семи­на­ра совре­мен­ны­ми мето­да­ми работы.

Спи­ке­ра­ми на семи­на­ре высту­пи­ли пред­ста­ви­те­ли Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской области:

  • Олег Дядь­ков, началь­ник Управ­ле­ния раз­ви­тия инфра­струк­ту­ры и ана­ли­ти­че­ской работы;
  • Роман Лома­ев, заве­ду­ю­щий отде­лом ана­ли­ти­ки и сопро­вож­де­ния реги­о­наль­ных про­ек­тов Управ­ле­ния раз­ви­тия инфра­струк­ту­ры и ана­ли­ти­че­ской работы;
  • Мари­на Жир­но­ва, заве­ду­ю­щий отде­лом народ­но­го творчества.
  • Сво­им опы­том поде­ли­лись и руко­во­ди­те­ли КДУ горо­да Мытищи:
  • Ната­лья Его­роч­ки­на, дирек­тор МДК «Яуза»;
  • Илья Васи­лев­ский, дирек­тор ЦКД «Мар­фи­но».
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