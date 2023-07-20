«Последний богатырь. Наследие»: первые кадры из Белогорья

«Последний богатырь» вернулся в красочное Белогорье. По сюжету с момента окончания третьей части богатырской киносаги прошло 20 лет — как изменился сказочный город за это время? START делится первыми фото из обновленных декораций. 8-серийная картина производится онлайн-кинотеатром START, телеканалом «Россия» и студией Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Изначально вдохновением для создания Белогорья послужили эстетика русского Средневековья XI века и иллюстрации Ивана Билибина и Аполлинария Васнецова. Съемочную площадку в 6000 кв. метров возвели в Химках. Главным изменением в декорациях Белогорья перед началом съемок «Наследия» стало строительство в самом центре сказочного города терема Ивана, который будет широко задействован в сериале. У многих зданий обновился декор фасада, появилась волшебная яблоня, которая еще сыграет важную роль в сюжете. В общей сложности «реновации» подверглось больше половины построек Белогорья, включая башню и колоритный рынок.

Виталий Шляппо, генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра START рассказывает, почему команда проекта не готова была отпустить полюбившуюся историю:

«Мы попрощались с трилогией “Последнего богатыря”, но уже через год поняли, что очень по ней скучаем и начали придумывать новый сюжет. Он разворачивается в той же вселенной, но не продолжает линию главного героя, которая завершилась в фильмах. Мы решили, что это будет сюжет о его дочерях. Когда стали продумывать, поняли, что история получается настолько большая и многогранная, что рассказать ее за 1,5 часа невозможно — стало ясно, что мы снимем сериал. Как и в фильме, действие будет развиваться в двух временных линиях — в Белогорье и в современной Москве».

Актриса Елена Яковлева призналась, что за время трилогии образ Бабы Яги стал для нее практически родным:

«С первых “Богатырей” я так из него и не выходила. Была вторая часть, третья, потом фильм “Финист. Первый богатырь”, и вот сейчас снимаем сериал. Яга — уже такое перманентное состояние у меня. Я очень благодарна, что эта роль мне досталась по одной простой причине: диапазон поклонников расширился от малышей до взрослых. Это, мне кажется, очень здорово!».

Первый раз увидели Белогорье новые герои сказки: Александра Урсуляк, а также актрисы Эвелина Мазурина и Арина Рожкова, которые играют дочерей главного героя. Александра Урсуляк признается, что роль Василисы стала новым опытом в ее актерской биографии: «Я впервые играю в сказке. Когда увидела декорацию города, честно скажу, минимум два часа был шок и адаптация. Здесь уже бурлил съемочный процесс: с неба падали сосульки, горел огонь, дул ветер, на площадке находилось огромное количество массовки. Сейчас я получаю огромное удовольствие, потому что редко, когда на съемочной площадке бывает столько волшебства, чудес и трюков. Это вызывает у меня детский азарт».

Исполнитель главной роли Виктор Хориняк рассказывает, что в продолжении истории многое строится вокруг детей Ивана:

«Новые персонажи очень интересно и складно написаны. Они точно понравятся зрителям: они деятельные, всегда кого-то хотят спасти, кому-то помочь, им всегда что-то надо. Олег Чугунов и Эвелина Мазурина, с которыми у меня пока было наибольшее количество смен, — гениальные артисты, тонко чувствующие, с хорошей школой. Для нашей истории это свежие, интересные лица и ясные глаза».

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в прошлое, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Режиссерское кресло занял известный по сериалу «Вампиры средней полосы» и фильму «Поехавшая» Антон Маслов. Трилогия «Последний богатырь» состоит из фильмов «Последний богатырь» (2017 г.), «Последний богатырь: Корень зла» (2020 г.) и «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021 г.). Все три части находятся в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов, неизменно входят в топ рейтингов по показам на ТВ, а количество зрителей в кинотеатрах превысило 22 миллиона. По итогам исследования TelecomDaily Originals фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы» стал самым узнаваемым и досматриваемым фильмом в 2022 году, а также получил наиболее высокие оценки зрителей. В апреле этого года также стартовали съемки полнометражного фильма «Финист. Первый богатырь», совместного проекта студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино.

Фото – онлайн-кинотеатр START

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