Стартовали съемки сериала PREMIER «Симон» по одноименному роману Наринэ Абгарян

Четыре женщины вспоминают свои любовные отношения с каменщиком, который умел делать людей счастливыми

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о старте съемок многосерийного драмеди «Симон» производства кинокомпании братьев Сарика и Гевонда Андреасянов. Сериал расскажет о Симоне, каменщике и – ловеласе, которого после смерти вспоминают его многочисленные женщины. И благодарят за счастье, которое он хоть на мгновение подарил им.

Сериал снят по одноименной популярной книге знаменитой армянской писательницы Наринэ Абгарян, автора бестселлеров «Манюня» и «Люди, которые всегда со мной». Роман вошел в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга» и завоевал приз зрительских симпатий.

По сюжету, в армянском городе Берд умирает строитель Симон. У него остались жена Меланья и много детей и внуков. Симон был известен в своем городе не только, как отличный каменщик, но и как настоящий ловелас. После кончины Симона на его похоронах собираются все любимые им женщины и вспоминают свои отношения с этим удивительным мужчиной. Проводить его в последний путь приходят четыре женщины: Сильвия, Элиза, София и Сусанна. Этих женщин Симон любил искренне, но смогут ли они и Меланья посмертно простить покойного за многочисленные романы?

Любимых женщин Симона сыграют звездные актрисы Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова, Алика Смехова, а самого Симона воплотит на экране Грант Тохатян. Тех же персонажей в молодости сыграют Татьяна Храмова, Мария Ахметзянова, Мано Мариам, Софья Донианц и Микаэл Арамян.

Режиссером сериала выступил Арман Марутян, сценаристом – Сергей Волков. Оператор-постановщик – Мкртич Бароян.

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