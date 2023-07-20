Российские комедийные, приключенческие и анимационные фильмы собрали полный аншлаг в Бишкеке

С 14 по 16 июля в Бишкеке в кинотеатре «Ала-Тоо» с успехом прошли Дни российского кино под брендом Russian Film Festival. Абсолютным лидером зрительских симпатий оказался комедийный фильм «Родители строгого режима».

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​​​​​​​В этом году количество зрителей побило рекорды прошлых лет: за три дня бесплатные показы фильмов посетило более 1600 человек. Организатором мероприятия выступило РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Средний процент посещаемости по итогам пяти показов составил более 97%.

Программа мероприятия включала в себя комедию «Родители строгого режима», особенно полюбившуюся зрителям. Этот фильм раскрывает мораль вечного конфликта отцов и детей через юмор и разницу в воспитании. В число самых посещаемых фильмов вошли анимационные проекты «Чинк: Хвостатый детектив» и «Три богатыря и Конь на троне». Каждая из картин собрала полный зал: семейные фильмы и анимация оказались очень востребованы у кыргызской аудитории.

«Огромное спасибо организаторам за то, что подарили нам и нашим детям ощущение праздника. Хорошо продуманная концепция фестиваля и столь же качественная реализация. Мы получили приятные эмоции и удовольствие от просмотров картин. С нетерпением ждем продолжения в следующем году», – поделилась впечатлениями от просмотра гость мероприятия Лариса.

Также в рамках Дней российского кино были представлены детективный фильм из киновселенной Bubble про российского супергероя Игоря Грома – «Гром: Трудное детство», и комедийная история «Я худею», рассказывающая об увлекательной и полной забавных моментов жизни молодой девушки, которая столкнулась с незапланированным путешествием в мир здорового образа жизни.

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