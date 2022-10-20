ПОТСДАМ (Германия): Мультфильм Александра Алексеева и Клер Паркер «Ночь на Лысой горе» покажут на кинофестивале «Максимально сюрреалистично»

Александр Алексеев (1901-1982) – художник-график, французский аниматор русского происхождения, изобретатель игольчатого экрана. В 1933 году вместе со своей ученицей, помощницей, инженером и женой Клер Паркер создал мультфильм на основе одноименной симфонической картины Модеста Мусоргского.

Кинофестиваль «Максимально сюрреалистично» будет проходить в Потсдаме с 30 октября по 22 января 2023 года. В программе – киношедевры, снятые в период 1920-2010-х годов прошлого и настоящего веков в странах Европы, Канады, США. Показы проходят в рамках культурно-образовательной программы к выставке «Сюрреализм и магия. Волшебный модерн» в музее Барберини (Потсдам). В смотре принимают участие фильмы Луиса Бунюэля, Дэвида Линча, Майи Дерен, Жермены Дюлак, Жана Кокто и других.

Текст – по материалам зарубежных СМИ.

Марина АБРАМОВА

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