Поздравляем Марию Лемешеву с Днем рождения!

14 августа – день рождения Марии Лемешевой, основателя и главного редактора журнала «КиноРепортер», киноэксперта, члена Союза кинематографистов России и экспертного совета Министерства культуры Российской Федерации, Международной федерации кинопрессы. А еще – талантливой женщины и любящей мамы.

Национальный кинематограф сейчас не в лучшем положении. В такое время особенно ценна поддержка киноиндустрии со стороны столь авторитетного эксперта как Мария Лемешева.

В числе безусловных заслуг Марии – организация престижных премий «Аванс» и «Событие года». «Аванс» ежегодно вручается лучшим молодым актерам и актрисе, а «Событие года» – авторам самых ярких проектов на отечественном экране: в кино, телевидении, шоу-бизнесе.

Много лет под ее руководством проводились фестивали для популяризации наших фильмов за рубежом: «Дни российского кино» в Индии и Сербии. Возглавляя единственный в стране глянцевый журнал о киноиндустрии, она руководит еще и сайтом проекта, а также популярным авторским telegram-каналом «Еще то кино!».

Редакция желает Марии Лемешевой дальнейших творческих успехов и поздравляет с днем рождения!

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.