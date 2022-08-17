Евгений Матвеев: «В картинах Альфреда Хичкока есть всё, что нужно зрителю»

Альфред Хичкок (1899-1980) − одна из самых противоречивых фигур в истории мирового кинематографа. Его любили так же сильно, как и ненавидели. 13 августа, в честь его дня рождения «Омск Здесь» в эксклюзивном интервью поговорил с ведущим киногостиной Евгением Матвеевым о том, как «британский чопорный кокни», человек пригорода, смог завоевать сердца тысяч людей и приобрести мировую славу.

«В картине Хичкока есть всё, что нужно зрителю. Это и триллер, и драма, и преступление, и даже комедия. На самом деле в фильмах Альфреда достаточно много юмора. Это настоящий нуар! А на вопрос: «Почему Хичкок остаётся для многих учителем?», отвечу, что, наверное, любой гений − учитель. Если ты хочешь снимать фильмы в жанре триллер, то, скорее всего, будешь обращаться к его картинам. Конечно, и до Хичкока снимали триллеры, но они были другими, а Альфред стал в каком-то роде новатором. Его личность бурлила идеями, находками, фишками. Он был первым, кто придумал камео! Он придумал огромное количество приёмов, которые помогают держать зрителя в напряжении, которые существуют до сих пор», − отметил Евгений Матвеев.

«Каждый относится к Хичкоку по-своему. Кто-то действительно считает его деспотичным монстром, кто-то, наоборот, гением. Кроме того, половину историй, о которых многие говорят, и даже больше, Альфред распространял сам. Он был большим выдумщиком и с большим удовольствием рассказывал о себе разные байки. Не скажу, что все они придуманы. Например, вспомним знаменитую фразу Альфреда: «При поцелуе на съёмках мне всё равно, какие вы испытываете чувства друг к другу, мне важно понять, как это будет выглядеть на экране!». Альфред Хичкок − гений, а гений неизбежно где-то деспотичен. К зрителю, как мне кажется, он относился хорошо, потому что любил деньги. Конечно, может быть, он и называл их «скотом», но исключительно для того, чтобы эпатировать публику. Ещё вы говорите, что Альфред был тираном и деспотом по отношению к актёрам, но если бы это было действительно так, то такие выдающиеся актёры, как Джеймс Стюарт, Грейс Келли, Ингрид Бергман не снимались бы в его фильмах. Они все считали счастьем хоть раз сыграть в картинах Хичкока», − заявил ведущий киногостиной в эксклюзивном интервью для «Омск Здесь».

«Думаю, фильмы Альфреда, скорее всего, были бы интересны для юношей или девушек в возрасте около двадцати лет. Вообще, наблюдая за молодым поколением, я вижу тягу к ретро и старому кинематографу, поэтому молодым людям, которые интересуются этим и хотят расширять свой кругозор, это, несомненно, будет интересно. Но они, конечно, должны учитывать время, в которое это снималось. То есть там не будет компьютерной графики, 3D и спецэффектов. Да и чем старше картины, тем они наивнее, но что-то для себя они там всё равно найдут, пусть не в «воплощении» фильма, но в его сценарии и приёмах съёмки. Советую начать с «Незнакомцев в поезде», «Окна во двор», «В случае убийства набирайте М». Потом можете посмотреть «К северу через северо-запад» и из классики, конечно, посмотрите «Психо» − это вершина творчества режиссёра», − рассказал Евгений Матвеев.

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