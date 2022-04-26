IVI покажет семейную комедию «Моя ужасная сестра»

С 28 апреля 2022 года подписчики онлайн-кинотеатра IVI смогут посмотреть семейный фильм «Моя ужасная сестра» режиссера Александра Галибина от студии «Мотор Фильм». Это добрая, жизнеутверждающая история о двух маленьких девочках, которые вынуждены искать общий язык. Молодых родителей в фильме сыграли популярный актер Владимир Яглыч и певица Глюкоза, дочек – юные актрисы Марта Кесслер и София Петрова.

Максим и Юля давно любят друг друга, но никак не могут пожениться из-за переживаний Юли о том, как ее дочка Соня от первого брака примет Максима. Ситуация осложняется еще и тем, что Лена, дочь Максима от его прежней жены, внезапно переезжает жить к отцу. Соня и Лена, две совершенно чужие девочки, вынужденно становятся сестрами. Теперь они делят одну комнату, один класс, друзей, а главное — сражаются за внимание своих родителей. Каждая из них мечтает вернуть прежнюю жизнь, и для этого надо рассорить Максима и Юлю.

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