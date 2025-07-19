Празднуем день огурца с нейросетью Алисой

В День огурца – отмечают в Суздале, 19 июля, главную страницу Яндекса можно украсить огурцами, количество которых растет в математической прогрессии. А нейросеть Алиса помогает пользователям разобраться в видах математической прогрессии в игровом формате.

Для активации нужно нажать на иконку над поисковой строкой в виде огурца. После чего нейросеть Алиса случайным образом запустит одну из пяти математических формул, по которой будет увеличиваться количество огурцов на странице.

Каждой прогрессии соответствует свой паттерн. Например, если количество рисунков будет увеличиваться по формуле ряда треугольных чисел, то огурцы выстроятся в пирамиду. При подсчетах по формуле Фибоначчи огурцы образуют спираль, по формуле арифметической прогрессии — лягут ровными рядами, а при геометрической прогрессии – кругами.

Также в поисковой строке пользователи увидят расчетную формулу и смогут отследить, как изменяется количество огурчиков на странице. А нейросеть Алиса предложит подробнее узнать о применяемой формуле.