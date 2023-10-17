Яндекс Карты добавили трёхмерные цветные модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга. Объёмные изображения зданий и памятников позволят увидеть привычные места с новых ракурсов или познакомиться с городами, рассмотрев достопримечательности в деталях.
В Москве можно рассмотреть, например, Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, ГЭС-2, собор Василия Блаженного, Большой театр, Останкинскую башню, главное здание МГУ. Всего около двух десятков достопримечательностей.
Среди 3D-моделей в Петербурге — Эрмитаж, музей истории и Петропавловская крепость, Александровская и две Ростральные колонны, храм Воскресения Христова, Исаакиевский и Казанский соборы, крейсер «Аврора».
Все объекты детально проработаны: видны основные особенности архитектуры, цвета и тени. Вокруг них «растут» объёмные деревья, размер и расположение которых соответствуют действительности. Для максимальной реалистичности при переключении на ночную тему у зданий появляется подсветка, как это происходит в настоящем городе с наступлением ночи.
Чтобы увидеть трёхмерную модель в приложении, достаточно найти объект на карте и приблизить его. А чтобы рассмотреть его не сверху, а со стороны, нужно сделать параллельное движение двумя пальцами вверх по экрану. Так же двумя пальцами можно вращать карту, чтобы рассмотреть модель со всех сторон.
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