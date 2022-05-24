Представлено жюри конкурса «Миры Тарковского»

РОСИЗО, МОСКИНО и Музей кино представляют состав жюри конкурса «Миры Тарковского». В состав жюри вошли актриса театра и кино Юлия Пересильд, продюсер и киновед, генеральный директор МОСКИНО Наталья Мокрицкая, российский модельер и художник, основатель торговой марки «D. Simachev» Денис Симачев, режиссер, сценарист и продюсер Антон Калинкин, режиссер и продюсер Андрей Тарковский-младший и оператор Павел Капинос.

В общероссийском конкурсе, приуроченном к 90-летию со дня рождения режиссера, примут участие российские художники и кинематографисты, а также поклонники творчества режиссера, создающие видео-арт.

По мнению генерального директора РОСИЗО Ольги Галактионовой, конкурс призван открыть новые таланты и раскрыть новые смыслы творчества режиссера.

Профессиональное жюри выберет лучшие работы в нескольких номинациях, отсылающих к темам, мотивам и образам, к которым от картины к картине обращался режиссер: Любовь, Детство, Ностальгия, Космос, Пейзаж, Пространство и время. Присланные работы должны соответствовать теме конкурса, иметь законченную форму и техническую готовность, длиться не более трех минут.

Прием заявок продлится до 31 мая 2022 года. Победители будут объявлены во время акции «Ночь кино» 27 августа 2022 года, после чего состоится показ их работ в кинотеатрах МОСКИНО, а также на площадках по всей России, включая кинофестивали и конкурсы.

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