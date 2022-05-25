Более 2,8 тысячи заявок подано на конкурс грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства

На соискание грантов Мэра Москвы в сфере культуры подано более 2,8 тысячи заявок. Эти премии вручаются ежегодно в качестве меры поощрения и поддержки одаренных детей и молодежи в возрасте от семи до 20 лет, учащихся профильных школ и колледжей. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, среди участников конкурса не только солисты, но и более 230 ансамблей, свыше 70 оркестров. Лауреатов выберут в 19 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства.

«В этом году мы получили больше 2,8 тысячи заявок от талантливых ребят. Первый тур был заочным — эксперты оценивали участников по видеозаписям их выступлений. Сейчас проходит второй этап — живые прослушивания. А 20 сентября на концертных площадках Москвы начнется открытая заключительная часть конкурса. Такая система позволяет выбрать среди сотен учащихся самых ярких музыкантов, танцоров, художников и актеров», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Она добавила, что в этом году впервые в третьем туре, минуя первый и второй, примут участие победители олимпиад «Искусство — детям».

Самыми популярными направлениями остаются фортепиано (подано более 380 заявок), духовые (больше 350 заявок), оркестровые струнные (свыше 290 заявок) и народные (более 270 заявок) инструменты. В номинации «Живопись и декоративно-прикладное искусство» подано более 250 заявок, «Гитара» и «Академический вокал» — свыше 160 в каждой.

Лауреатов определит экспертное жюри, в которое входят деятели культуры и искусства, профессора высших учебных заведений. Победители получат от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и от 30 до 150 тысяч рублей — в коллективных. Обладателя Гран-при наградят 50 тысячами рублей.

Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства — одна из самых значимых наград для учащихся образовательных учреждений, подведомственных городскому Департаменту культуры. Премии вручают с 2015 года, общий грантовый фонд составляет 3,74 миллиона рублей.

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