Премьера шоу экзотических зверей в театре иллюзии

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Веселое цирковое шоу для всей семьи представит на основной сцене театра иллюзии самый смешной клоун ЮРИК 23 апреля 2023 года.

московский театр иллюзии

Театр подарит взрослым и детям ощущение настоящего праздника, в котором забавные номера с экзотическими животными и птицами чередуются с номерами иллюзии, клоунадой, фокусами и завораживающим световым шоу. Дрессированные обезьяны, носухи, попугаи и собаки ждут маленьких зрителей.

Где? Москва, ул. Лазо, 3 (м. «Перово»). Начало премьерного показа в 17.00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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