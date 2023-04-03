Санкт-Петербург погрузится в Бездну. В ДК «Выборгский» покажут спектакль о женской природе

В Санкт-Петербурге 5 апреля пройдет показ спектакля московского театра «Арлекиниада» «Бездна», режиссером которого является Анна Заря. Это постановка о женщинах, их чувствах и мыслях, а также женской судьбе. Спектакль уже покорил москвичей своей откровенностью, честностью и глубиной.

Постановка не просто рассказывает истории современниц зрителей, но проводит аудиторию к самым глубинам понимания женской природы. «Женщина — это не просто существо женского пола. Это явление. Половина всего живого, половина всего сущего в мире», - подчеркивает актриса театра «Арлекиниада» Маргарита Быстрякова.

Спектакль построен таким образом, что с поверхности современного мира зрители с каждой новой сценой, постепенно, погружаются в бездну, откуда прежним выбраться уже не получится. Каждый сидящий в зале обязательно узнает в персонажах себя, поскольку на сцену выйдут архетипы современных женщин. Психология, обращение к истории рода и сложные отношения с женским внутри одного человека — все это «Бездна».

«Мы воспитывались в парадигме конкуренции, нас (женщин) не учили дружить искренне. Хотя, на самом деле, ни один мужчина не может дать той поддержки, которую может дать другая женщина. Это не только дружеские взаимоотношения, а отношения матери и дочери. Мы теряем связь с огромным ресурсом, с неоценимым опытом, который приобрели женщины до нас», — отмечает актриса театра «Арлекиниада» Юлия Лазерсон.

По словам создательниц спектакля, формат существования женщин с женщинами в больших городах сегодня практически утерян. Однако, он очень важен.

В ролях: Маргарита Быстрякова, Александра Грин, Юлия Железняк и Юлия Лазерсон.

Этот спектакль уже по праву завоевал звание самой женской постановки. Он полон юмора, ярких красок и историй повседневной жизни, с которыми так или иначе сталкивается любой зритель. Публика отмечает, что постановка рекомендована к просмотру не только дамам, но и представителям сильной половины человечества. Многие мужчины признаются, что после спектакля стали лучше понимать свою вторую половинку.

«Это просто космическое действо. За 3 часа пройтись по всем родовым программам и на таком глубинном уровне, все это сдобрив сарказмом и юмором», — подчеркивают зрители. Многим спектакль заменяет посещение психоаналитиков или женские тренинги. Обличительный сценарий, упакованный в художественную обертку помогает разобраться с проблемами в семье и внутри себя — это постановка-трансформация.

«Театр превращается в подлодку, четыре командирши которой погружают в свою «бездну», что чувствуется по взгляду и эмоциям, которыми делятся зрители после спектакля. Очень разные мнения на сцены постановки. Не это ли настоящее искусство, многогранное, задевающее каждого?», — отмечают зрители в отзывах на спектакль в социальных сетях. Спектакль «Бездна» пройдет в ДК «Выборгский» 5 апреля.

Фото предоставлено театром «Арлекиниада»

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