В Московском Политехе открыли выставку, посвященную роли женщины в изобразительном искусстве

В Московском политехническом университете совместно с Международным фондом «Культурное достояние» открыли выставку «Женский взгляд». Это уникальный проект, призванный подчеркнуть особую роль женщины в обществе. На выставке представлено более 70 полотен известных художниц, в их числе Заслуженные художники России Екатерина Григорьева и Ирина Рыбакова, народный художник России, академика РАХ Татьяна Назаренко и другие.

– Я вдохновляюсь тем, что здесь вижу и благодарна всем, кто приложил руку к созданию этой экспозиции, к ее формированию и культурно-просветительскому наполнению. АРТ ПОЛИТЕХ – это не просто выставочное пространство, это кластер Московского Политеха, цель которого развитие арт-направления и креативных компетенций у тех студентов, которые обучаются не только по гуманитарным и творческим направлениям, но и техническим, инженерным, – подчеркнула креативный директор Московского Политеха Екатерина Хохлогорская.

Пронизаны нежностью акварельные пейзажи Почётного члена Российской академии художеств, доцента РГХПУ им С.Г. Строганова Ирины Миклушевской. Излюбленная тема художницы – море, спокойное и бушующее, сверкающее и необъятное, суровое и холодное: всегда разное, но неизменно прекрасное, как и внутренний мир каждой женщины.

Необыкновенен «мозаичный» мир в картинах Ирины Антошиной, удивляющих своей исторической серьёзностью («Снятие с Креста», «Царица печали», «Затмение дня»), и в то же время вызывающий любопытство яркими образами сегодняшнего дня («Художник и модель», «Деревенская жизнь»).

На первый взгляд мягкие и спокойные полотна Веры Левиной оказываются невероятно динамичными и прямо-таки захватывают зрителя своим движением. («Чайки», «Козы»). И, наоборот, пылающие цветом работы гармонизируют своей статичностью («Стога»).

Выставка будет открыта до 16 мая по адресу: улица Автозаводская, 16, выставочная площадка культурных программ и современных выставочных технологий «АРТ ПОЛИТЕХ».

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