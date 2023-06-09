Премьера современных одноактных балетов «Ворга», «Последний сеанс» и «Класс-концерт» в Музыкальном театре

В программу нового вечера современной хореографии вошли «Ворга» Ксении Тернавской, «Последний сеанс» Павла Глухова и «Класс-концерт» Максима Севагина.

Художественный руководитель балетной труппы Максим Севагин не случайно организовал премьерный вечер балетов по контрастному принципу, поставив своей задачей максимально раскрыть творческие возможности артистов: «Абсолютно разные хореографические языки и средства выразительности, разное восприятие мира, непохожий музыкальный материал: в первом отделении электронная музыка, во втором — современная камерная инструментальная музыка, в третьем — симфоническая музыка XIX века. Эта задумка позволит увидеть возможности труппы с разных сторон, вновь ощутить её многогранность и огромный талант, ведь, помимо всего вышеперечисленного, одной из моих главных идей является оригинальность спектаклей, которые создаются специально для наших артистов».

Идея постановки Ксении Тернавской «Ворга» — показать путь к себе в текущей постмодернистской реальности через архетипические образы русских сказок, которые скрыты внутри каждого человека как волшебная движущая сила для внутреннего перевоплощения (взросления). Художественная концепция хореографа опирается на «вечные константы – любовь, смерть, дружба, любовь и ненависть, война и жизнь, которые даже постмодернизму не под силу изменить». Композитор — Константин Чистяков.

Павел Глухов предлагает зрителю балет «Последний сеанс», в основе сюжета постановки — психологический триллер с элементами саспенса и мотивом лабиринта. Музыку к постановке написала Настасья Хрущева.

Заключительный спектакль вечера «Класс-концерт» Максима Севагина на музыку Д. Обера и Ж. Оффенбаха вдохновлён эстетикой классического балетного искусства. Зеркала, станок, белые пачки, трико, структурные элементы классического урока станут основными средствами визуального воплощения спектакля. Согласно замыслу хореографа, музыка Обера будет отведена для условно современных танцовщиков — Балерины, Премьера, корифееев и танцовщиц кордебалета. Им достанется непростая задача – показать мастерство владения академической школой. Сюита Оффенбаха вдохновила хореографа на обращение к образам Анны Павловой и Энрико Чекетти, чьи персонажи станцуют вставное pas de deux в отличной от всей постановки стилистике. Завершится спектакль отличительными особенностями формата класс-концерт — демонстрацией виртуозной техники балетных артистов труппы.

Даты премьерных показов: 21, 22 и 23 июня в 19:00.

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