Выставка «Жизнь как кино» открывается в Галерее Люмьер на Большой Полянке

Галерея Люмьер совместно с девелоперской компанией MR Group представляет выставочный проект «Жизнь как кино». В экспозицию войдут более тридцати коллекционных фотографических отпечатков зарубежных и советских авторов, посвященных стилю и эстетике Art Deco. Выставка «Жизнь как кино» является первой партнерской интеграцией, призванной расширить присутствие фотографического искусства за пределами пространства Галереи Люмьер – после завершения проекта ряд экспонатов будет размещен в лобби жилого комплекса бизнес-класса «Павелецкая Сити»*, который является визитной карточкой и архитектурной доминантой Даниловского района.

Фрэнк Синатра в интерьерах «Павелецкая Сити»

Изысканный стиль охватил все сферы искусства: архитектуру, кинематограф, моду и дизайн, живопись. Не стала исключением и фотография, которая стала связующей нитью различных направлений.

На выставке будут представлены работы культовых мэтров американской фотошколы, таких как Шейла Мецнер, Гарольд Файнстайн, Эллиотт Эрвитт, на которых запечатлены архитектурные прорывы второй четверти XX века – монументальные небоскребы Крайслер и Эмпайр-стейт-билдинг. В экспозицию также вошли впечатляющие кадры советского фотографа Николая Драчинского из командировок в США в 1960-е годы, увековечившие расцвет архитектуры ар-деко и ландшафт Нью-Йорка.

Отдельным блоком на выставке представлена fashion-фотография. Легендарная работа Хорста П. Хорста «Mainbocher corset. Paris» (1939), специально для выставки предоставленная из частной коллекции, является одним из наиболее ярких символов эпохи. Фотограф с помощью языка тела, плавных линий и драматургии света виртуозно создает идеально выверенный женский образ на грани элегантности и эпатажа. Новый виток развития жанра fashion-фотографии и влияния эстетики ар-деко прослеживается в творчестве фотографов середины XX века – Уильяма Кляйна, Мелвина Соколски.

Великолепие декоративного стиля особенно ярко воплотилось в кинематографе. В реальности и на экране герои облачаются в изящные наряды, ведут роскошный образ жизни в интерьерах в стиле ар-деко. На выставке представлены портреты актёров «золотого века Голливуда» – Вивьен Ли, Чарли Чаплина, Фрэнка Синатры, Греты Гарбо, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Кэри Гранта и Ингрид Бергман. В состав проекта также вошла серия репортажных кадров выдающегося мастера Стива Шапиро со съемок трилогии «Крестный Отец» (реж. Фрэнсис Форд Коппола), где время действия первых двух частей совпадает с периодом расцвета эпохи ар-деко.

Василий Егоров. Голливуд. М. Монро, 1959. Тираж: 30. Размер отпечатка: 30 х 40 см. Бромсеребряная печать. Подпись наследника на обороте

Зрителям впервые будут представлены редкие винтажные фотографии ручной печати со съемок зарубежных кинолент «Унесённые ветром» (1939), «Великий диктатор» (1940), «Джокер» (1957). Портреты Вивьен Ли, Чарли Чаплина и Фрэнка Синатры являются подлинным документом эпохи и передают атмосферу, царившую на съемочных площадках. Некоторые работы, представленные на выставке, перейдут в коллекцию жилого комплекса «Павелецкая Сити».

В проекте задействованы авторские фотографические отпечатки ограниченного тиража из коллекции Галереи Люмьер, а также экспонаты из частных коллекций.

Выставка открыта с 9 июня 2023 по 3 сентября 2023 года.

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* Реализуется девелоперами MR Group и Level Group

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