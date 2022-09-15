ПРЕМЬЕРА! Спектакль «Дни Турбиных» впервые представят в Театре драмы и комедии «ФЭСТ»

29, 30 сентября и 1 октября в театре драмы и комедии «ФЭСТ» (Мытищи) состоится главная премьера сезона – спектакль «Дни Турбиных» по одноименной пьесе Булгакова.

Киев. 104 года назад. Меняются миропорядок и власть. Какой сделать выбор? Кого защищать, кому служить? Как вообще жить? Эти вопросы решают для себя герои драмы Булгакова.

Режиссер Максим Ладо поставил «Дни Турбиных», как очень современную, актуальную историю о семье, любви и дружбе в непростую эпоху, когда разрушаются страна, нация, цивилизация.

Несмотря на внешнюю уютность атмосферы дома Турбиных, герои явственно ощущают крушение старого мироустройства. Как определил их состояние режиссер: «Они, словно блохи, пытающиеся реанимировать умирающую собаку». Им сложно смириться с исчезновением старого миропорядка и разрушением привычного уклада. Но, приходится признать неизбежность. Герои отчаянно пытаются найти свое место в новой эпохе, когда старый мир рушится и разбегается. И понимают, что главная ценность – в семье и дружбе.

«Дни Турбиных» — безусловно событие в жизни театра. По свидетельству очевидцев, на премьере в МХАТе в 1926 году публика аплодировала в финале около получаса, а сам спектакль за годы своего существования был показан почти тысячу раз. Известным фактом является и то, что эту постановку о белогвардейской семье свыше 15 раз смотрел Сталин.

Какой будет реакция зрителей на премьеру в театре «ФЭСТ» мы должны узнать в конце сентября.

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