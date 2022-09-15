Дмитрий Хрусталёв прочтет «Дворец на троих, или Признание холостяка» Вадима Шефнера в Еврейском музее

Еврейский музей и центр толерантности при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» продолжает проект «Внеклассные чтения». 18 сентября, в воскресенье, отрывок из повести «Дворец на троих, или Признание холостяка» Вадима Шефнера прочтет телеведущий Дмитрий Хрусталёв.

Вадим Шефнер, советский поэт и прозаик, переводчик и журналист, сам определял свои произведения как «полувероятные истории», или «сказки для умных», критики же называли его «фантастом в поэзии», подразумевая невозможность провести в творчестве мастера четкую границу между фантастикой и другими жанрами. Не стала исключением и увидевшая свет в 1968 году повесть «Дворец на троих»: на фоне анекдотичных бытовых зарисовок в легком и, как кажется порой, незатейливом тексте автором неожиданно поднимается вечная тема добра и зла. Утрированно примитивный текст, незамысловатые персонажи, самая обыкновенная, окружающая жизнь… Но, если приглядеться, сквозь все это проглядывает и милый интеллигентный ленинградский юмор, и ненавязчивое втолковывание читателю общечеловеческих истин, и любовь к своим, пусть не всегда умным, но очень симпатичным героям.

Дмитрий Хрусталёв — телеведущий, актер, шоумен, юморист и звезда КВН. В разное время был участником телепроектов Comedy Club и «Ледниковый период», ведущим Comedy Woman и «Ленинградского Stand-up клуба», а также соведущим программы «Вечерний Ургант». Снимался в фильмах «Заповедник», «Служебный роман. Наше время», «Самый лучший фильм 2», «Гороскоп на удачу», сериалах «Временно недоступен», «Я не шучу», озвучивал Зайца в мультсериале «Ну, погоди! Каникулы» и дикобраза Стива в «Волшебном парке Джун».

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