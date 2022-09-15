Галерея искусства «МУХА» открывает дебютную персональную выставку художника Сергея Копылова

29 сентября галерея и шоурум искусства «МУХА» открывает дебютную персональную выставку художника Сергея Копылова.

«Пограничная линия» — есть красная нить, что является лейтмотивом жизни каждого человека. Это о волшебном состояния перехода от сна к реальности, когда тонкая, как нить, грань между человеком и творцом становится совсем прозрачной. В это время чистый поток образов из источника вливается в художника напрямую, и он, получив благословение, переносит эти послания в свои картины.

Автор признается: такое состояние души трудно передать словами. Зато в произведениях оно «читается без перевода»: соединение дуальных земных представлений в единство, прекращение борьбы между условными Светом и Тьмой, между противниками любых мастей в осознании того, что ВСЕ ЕСТЬ ТВОРЕНИЕ. ВСЕ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ. ВСЕ ЕСТЬ КРАСОТА.

Экспозиция выставки объединит в себе две серии работ, имеющие визуальные и технические различия, но переплетенные в единую линию авторского повествования. Так главный посыл центральной серии из пяти холстов и одноименных керамических скульптур в том, что любая борьба противоположностей и начинается в человеке, и преобразуется в единство в нем же. Именно в этом сегодня и личная задача каждого, и общая задача всех как цивилизации. Глобальный уровень сознания человечества невозможно изменить без внутренней трансформации личного сознания.

Так через образы, пришедшие в состоянии «перехода», автор стремится сказать своему зрителю: подлинное рождение человека как Творца происходит внутри! В его Душе, в его Сознании.

Сергей Копылов родился в 1985 году в Ташкенте, Узбекистан. Закончил Ташкентский Архитектурно Строительный Институт (ТАСИ) в 2009 году. Художник работает в классической технике в живописи на холстах, графике на бумаге, а также в керамической и бронзовой скульптуре.

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