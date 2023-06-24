Премьера спектакля «Горка» в театре «ФЭСТ»

1 июля 2023 года труппа театра драмы и комедии «ФЭСТ» (Мытищи), отметившего в этом году свое 35-летие, отправляется в летний отпуск, завершая свой юбилейный сезон премьерой спектакля «Горка», которая состоится 29 и 30 июня на Камерной сцене театра. Автор пьесы – Алексей Житковский, режиссер – Юрий Печенежский. Этот проект стал победителем конкурса режиссерских предложений «Оч смешно!», проведенном в прошлом году.

Кратко о сюжете спектакля: Маленький сибирский городок. Молодой воспитательнице детского сада Насте поручили построить ледяную горку, разучить со своей группой песню для новогоднего утренника, организовать покупку подарков к Новому году. Да еще и за одним мальчиком не пришли родители. А дома ждет внимания и любви ее молодой человек. Настя пытается выполнить все задания, помочь маленькому мальчику, и при этом сохранить отношения с любимым человеком.

В спектакле много невероятно смешных моментов, но в то же время зрители ощутят всю трагичность ситуации. Это история о добре, о ежедневном подвиге маленького человека - такой смысл вложил в пьесу ее автор.

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